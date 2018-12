07.12.2018

Betrunkener bricht in Hotel ein

Sendener versucht, in Zimmer zu kommen

Ein junger Mann aus Senden ist in Donauwörth in ein Hotel eingebrochen und wollte in diesem offenbar auf Beutezug gehen. Der 19-Jährige fiel am Mittwoch kurz vor 20 Uhr auf, weil er sich in mehreren Stockwerken aufhielt und versuchte, in diverse Zimmer zu gelangen. An der Rezeption wurde er angesprochen und in ein Gespräch verwickelt. Gleichzeitig informierte das Personal die Polizei. Bis diese eintraf, hatte der Verdächtige das Gebäude zwar verlassen, konnte aber im Rahmen einer Fahndung gesichtet werden. Die Beamten nahmen ihn vorläufig fest.

Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass sich der 19-Jährige über ein Fenster gewaltsam Zutritt zum Hotel verschafft und in diesem einen Zimmerschlüssel gestohlen hatte. Da der Eindringling entdeckt wurde, kam es vermutlich zu keinem weiteren Schaden.

Der junge Mann war betrunken. Ein Alkomattest bescheinigte ihm einen Wert von über 1,5 Promille. Der 19-Jährige hatte ein rosafarbenes Smartphone (Samsung S7) bei sich, konnte aber nicht nachweisen, dass es seines ist. Deshalb behielt die Polizei das Gerät ein. Möglicherweise hat es der Mann gestohlen. (az)

Themen Folgen