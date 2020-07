vor 17 Min.

Betrunkener radelt durch Straßenbahn

Ein Betrunkener ist in Ulm mit dem Rad in der Straßenbahn gefahren..

Erst fährt er mit dem Fahrrad in der Tram, dann wirft er mit dem Gefährt in Richtung eines Polizeiautos. Am Ende landet ein Mann in Ulm in der Arrestzelle.

Ein 25-Jähriger ist am Samstagabend in der Arrestzelle der Polizei gelandet – nachdem er mit seinem Rad in der Straßenbahn gefahren ist und das Gefährt später in Richtung eines Streifenwagens geworfen hat.

Gegen 22 Uhr meldete ein Tramfahrer, dass ein Betrunkener mit seinem Fahrrad in der Straßenbahn umherfahre. Irgendetwas an „Fahrradausflug“ müsse der junge Mann wohl falsch verstanden haben, kommentiert die Ulmer Polizei. Beamte kontrollierten den 25-jährigen polizeibekannten Mann. Dieser wurde den Polizisten gegenüber sofort sehr aggressiv und warf mit Gegenständen um sich. Sämtliche Aufforderungen der Beamten, sich zu beruhigen, ignorierte er. Schließlich warf er auch noch das Fahrrad in Richtung des Streifenwagens.

Die Polizisten nahmen den Mann in Gewahrsam. Sie fixierten ihn auf dem Boden und legten ihm Handschellen an. Da der 25-Jährige nicht zu beruhigen war, landete er in der Arrestzelle, wo er eine Matratze beschädigte. Der Randalierer muss sich nun wegen Sachbeschädigung verantworten. Zudem trägt er die Kosten des Polizeieinsatzes und der Übernachtung in der Zelle. (az)

