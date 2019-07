vor 2 Min.

Betrunkener schlägt und beraubt Jugendliche in Ulm

In Ulm hat ein junger Mann drei Jugendliche angepöbelt und belästigt. Dann raubte er sie aus und flüchtete.

Gleich mehrere Straftaten hat ein junger Mann am frühen Sonntagmorgen in der Ulmer Oststadt begangen. Vor dem einsetzenden Regen suchten zwei 17-jährige Mädchen und ihr 16 Jahre alter Begleiter gegen 2 Uhr Schutz und stellten sich unter das Vordach eines Gebäudes in der Stadionstraße. Plötzlich stand ihnen ein junger Mann gegenüber. Der pöbelte die drei Jugendlichen an und ließ dabei sein Geschlechtsteil aus der Hose hängen, so die Polizei.

Der Angreifer schlägt die zwei Mädchen und den Jungen zu Boden

Bei dem sich nun anbahnenden Streit schlug der Täter alle drei zu Boden. Als er bemerkte, dass einer der Geschädigten die Polizei über Notruf verständigte, nahm er den Jugendlichen die Taschen samt Smartphones und Geldbeutel ab und flüchtete entlang der Donau in Richtung Stadtmitte.

Über eines der geraubten Handys kann die Polizei den Täter orten

Da sich eines der Handys orten ließ, konnte die Polizei von seiner Eigentümerin über den Standort des Gerätes informiert werden. Dort wurde der alkoholisierte Räuber von einer Streife des Polizeireviers Ulm-Mitte festgenommen. Es handelte sich bei dem Täter um einen 16-Jährigen. In seiner Nähe fand sich das restliche Diebesgut. Der Jugendliche wurde festgenommen und der Kriminalpolizei übergeben. (az)

Themen Folgen