04.03.2019

Betrunkener sprüht Tierabwehrspray auf Polizisten

Ein betrunkener 33-Jähriger hat am Sonntagmorgen in Offenhausen einem Polizisten Tierabwehrspray ins Gesicht gesprüht.

Gegen 8 Uhr am Sonntag gingen bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm gleich mehrere Meldungen über eine betrunkenen, möglicherweise hilflose Person ein, die zu Fuß in der Schillerstraße in Offenhausen unterwegs sei. Eine Streife traf den Mann kurz darauf in der Schwabenstraße an.

Auf Aufforderung der Beamte händigte der 33-Jährige seinen Personalausweis aus, ging dann aber weg. Als die Polizisten auf ihn zugingen und sagten, er solle stehen bleiben, sprühte der Mann einem der Beamten unvermittelt mit einem Tierabwehrspray in das Gesicht.

Auf einmal zückte der Betrunkene das Tierabwehrspray

Der Betrunkene wurde im Anschluss überwältigt und bis zum Eintreffen weiterer Einsatzkräfte fixiert. Gegen seine anschließende Fesselung wehrte er sich der Polizei zufolge massiv. Im Rahmen einer, im weiteren Verlauf, richterlich angeordneten Blutentnahme im Krankenhaus versuchte der 33-Jährige außerdem die Beamten anzuspucken, was ihm jedoch nicht gelang. Schlussendlich wurde er aufgrund seines Verhaltens in ein psychiatrisches Krankenhaus eingewiesen.

Bei dem Vorfall wurden sowohl er, als auch zwei Polizisten leicht verletzt. Gegen den 33-Jährigen wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung und tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte ermittelt. (az)

