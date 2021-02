vor 51 Min.

Betrunkener überschlägt sich in Ulm mit seinem Auto

Kurz vor der Unterführungen an der B30 verlor ein Autofahrer die Kontrolle über sein Auto.

Kurz vor der Unterführung an der B30 zwischen Ulm-Wiblingen und Neu-Ulm verliert ein 22-Jähriger die Kontrolle über sein Auto. Offenbar war Alkohol im Spiel.

Von AZ

Heftig gekracht hat es in Ulm-Wiblingen: Kurz vor 20 Uhr fuhr ein 22-Jähriger von Wiblingen in Richtung Neu-Ulm. Kurz vor der Unterführungen an der B30 verlor er nach Angaben der Polizei die Kontrolle über sein Auto. Er kam nach rechts von der Straße ab und überschlug sich.

Bei der Aufnahme des Unfalls rochen die Polizisten deutlich Alkohol bei dem Fahrer. Ein Alkomattest bestätigte, dass er deutlich zu viel getrunken hatte. Er musste eine Blutprobe abgeben. Da er keinen Wohnsitz in Deutschland hat, musste der 22-Jährige eine Sicherheitsleistung hinterlegen. Ein Auto darf er bis auf Weiteres in Deutschland nicht mehr fahren. Der Schaden an seinem nicht mehr fahrbereiten Auto beträgt etwa 10.000 Euro.

Themen folgen