Betrunkener wird vor Spielhalle in Neu-Ulm zusammengeschlagen

Vor einer Spielhalle in der Zeppelinstraße in Neu-Ulm ist ein 40-Jähriger zusammengeschlagen worden. Die Polizei fahndet nach drei Tätern.

Die Attacke ereignete sich am Samstag gegen 2 Uhr. Was die Hintergründe sind, konnte die Polizei vor Ort nicht klären, da der 40-Jährige stark alkoholisiert war. Die drei männlichen Täter entfernten sich vom Tatort in Richtung Reuttier Straße. Der 40-Jährige kam leicht verletzt in ein Neu-Ulmer Krankenhaus.

Das ist die Täterbeschreibung der Neu-Ulmer Polizei

Die drei flüchtigen Täter wurden bislang wie folgt beschrieben: Einer der Angreifer ist etwa 40 Jahre alt, hat einen stark hervorstehenden Bauch, ist circa 1,60 Meter groß, hat eine Glatze und trug ein T-Shirt. Der zweite Täter soll etwa 35 Jahre alt sein, er ist schlank, 1,80 Meter groß, hat kurze Haare und trug eine schwarze Jacke und braune Stiefel. Vom dritten ist nur bekannt, dass er etwa 35 Jahre alt und 1,70 Meter groß ist. Alle drei Tatverdächtigen hatten der Polizei zufolge einen osteuropäischen Einschlag.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm unter der Telefonnummer 0731/ 8013-0 zu melden. (az)

