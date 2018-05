18.05.2018

Bezahlbarer Wohnraum im Neubaugebiet

Stadt Weißenhorn vergibt Grundstücke

Mit einer klaren Zustimmung des Stadtrats hat die Verwaltung vier große Grundstücke im Neubaugebiet „Mittlere Platte IV“ in Weißenhorn an Bewerber vergeben. Diese wollen dort bezahlbaren Wohnraum schaffen. Dabei handelt es sich um jeweils zwei Bauplätze für Mehrgeschossbauten und für Reihen- oder Kettenhäuser. Auf die Ausschreibung hatten zahlreiche Interessenten ihre Konzepte eingereicht, wie Bürgermeister Wolfgang Fendt in der jüngsten Sitzung sagte. Die eingegangenen Vorschläge, es waren zwischen fünf und neun pro Bauplatz, wurden mit einem neuen System beurteilt: So konnten die Fraktionsvorsitzenden zunächst die anonymisierten Unterlagen einsehen. Anhand eines festgelegten Bewertungsbogens trafen sie eine Vorauswahl und bestimmten drei Favoriten pro Bauplatz. Über diese stimmten die Weißenhorner Räte schließlich in der jüngsten Sitzung ab.

Der erste Bauplatz wurde an die Weißenhorner Familie Raschke vergeben, die vier zweigeschossige Reihenhäuser mit Flachdach errichten will. Kornelia Raschke sitzt für die CSU zwar selbst im Gremium, stimmte in diesem Fall aber nicht mit ab. Die Häuser sollen zum Quadratmeterpreis von acht Euro vermietet werden.

Bauplatz Nummer zwei geht an eine Weißenhorner Baufirma, die auf der Fläche fünf Reihenhäuser mit Flachdach und überdachten Parkplätzen plant. Diese sollen verkauft oder vermietet werden. Den Zuschlag für den dritten Bauplatz erhielt eine Immobilienfirma aus Langenau. Ihr Konzept sieht ein mehrstöckiges Flachdachgebäude mit insgesamt neun Wohnungen und einem Aufzug vor. Eine Pfaffenhofer Bauunternehmung darf auf dem vierten Grundstück drei Flachdachgebäude samt Tiefgarage und oberirdischen Stellplätzen errichten. Zwei Häuser haben fünf, eine sechs Wohnungen. Der Kaufpreis beträgt 3400 Euro pro Quadratmeter.

Bürgermeister Wolfgang Fendt betonte auf Nachfrage aus dem Gremium, dass sich die Investoren an die Vorgaben halten müssen. „Grundlegende Änderungen des Konzepts sind ausgeschlossen“, sagte er. (jsn)

