Bezahlen mit der Uhr: VR-Bank testet neues System

Die VR-Bank Neu-Ulm probiert mit der Geld-Uhr etwas Neues aus, setzt aber andererseits sehr stark auf traditionelle Geschäftsfelder – und da läuft es sehr gut.

Von Ronald Hinzpeter

Wenn es Zeit wird zu bezahlen, dann genügt es, dass der Kunde einfach sein Handgelenk an das Karten-Terminal hält – vorausgesetzt, er trägt eine ganz bestimmte Uhr. In der muss ein Chip stecken, wie er in jeder modernen EC-Karte zu finden ist, die kontaktlose Bezahlsysteme unterstützt. Eine solche „Geld-Uhr“ testet gerade die VR-Bank Neu-Ulm. Ein entsprechender Feldversuch ist mittlerweile angelaufen. „Wir müssen schauen, wie sich das durchsetzt“, sagte gestern Alois Spiegler, Vorstandsmitglied der Bank, bei der Vorstellung der Jahresbilanz 2017. Die Partner des genossenschaftlichen Geldhauses seien bereits mit den entsprechenden Terminals ausgestattet, sodass im Supermarkt oder Kleiderladen jederzeit mit der Uhr bezahlt werden kann. Damit will die VR-Bank sozusagen mit der Zeit gehen, denn auch wenn in Deutschland den Münzen und Scheinen noch lange nicht die Stunde geschlagen hat, sind weltweit bargeldlose Bezahlsysteme auf dem Vormarsch.

Die VR-Bank will einerseits an modernen Trends andocken, setzt aber andererseits sehr stark auf ihre traditionellen Geschäftsfelder, denn in denen läuft es immer noch bestens. Der Vorstandsvorsitzende Wolfgang Seel sprach von einem sehr guten Geschäftsjahr. Bei den Einlagen verzeichnete die Bank ein Plus von 6,3 Prozent auf 1,35 Milliarden Euro, im Kreditgeschäft beträgt der Zuwachs sieben Prozent auf 1,30 Milliarden. Das bedeutet: Das Geldhaus kann ungefähr so viel ausleihen, wie die Kunden dort deponieren. Was also aus der Region hereinkommt, fließt auch wieder dorthin zurück, etwa an Gewerbetreibende und an Häuslebauer.

Die Wohnbaufinanzierung boomt ebenso wie die Nachfrage nach Firmenkrediten, das Fördermittelgeschäft wächst weiter. „Eine sehr schöne Entwicklung“, wie Seel findet. Überhaupt hatten er und seine Vorstandskollegen Alois Spiegler und Steffen Fromm nur Positives zu verkünden, auch wenn die anhaltende Niedrigzinsphase die Geschäfte erschwert. Die VR-Bank Neu-Ulm zählt sich zu den ertragsstarken Volks- und Raiffeisenbanken in Bayern, mit einem stabilen Betriebsergebnis. Das lag 2017 bei 17,2 Millionen Euro.

Somit haben sich nach Ansicht des Bank-Vorstands die Weichenstellungen der vergangen Jahre als richtig erwiesen. Das gewachsene Geschäftsvolumen wurde mit einer leicht geringeren Zahl an Mitarbeitern erreicht. 332 Frauen und Männer arbeiten derzeit für die VR-Bank, 24 weniger als vor Jahresfrist.

Das reduziert natürlich die Personalausgaben deutlich. Die Bank hat dafür nach den Worten der Vorstandsmitglieder die natürlich Fluktuation genutzt. Entlassungen wie anderswo werde es nicht geben, versicherte Seel, vielmehr seien die Mitarbeiter ein wesentlicher Faktor für den Erfolg.

Filialschließungen sind in den kommenden Jahren ebenfalls nicht geplant. Nach der 2015 vollzogenen Fusion der VR-Bank Neu-Ulm/Weißenhorn und der Volksbank Neu–Ulm zum jetzigen Geldhaus waren fünf Niederlassungen aufgegeben worden. Derzeit besteht das Filialnetz aus 15 Geschäftsstellen. In diesem Jahr kommen noch zwei dazu, denn es steht bekanntlich eine weitere Verschmelzung an, diesmal mit der Raiffeisenbank Holzheim. Sofern deren Mitglieder und die Vertreter der VR-Bank ihren Segen erteilen – die erforderliche Zustimmungsquote liegt bei 75 Prozent– sollen beide Geldhäuser im Oktober zusammengeführt werden. Steffen Fromm gibt sich zuversichtlich, dass beiden Seiten die Fusion billigen: „Die Vorteile für beide Häuser liegen auf der Hand.“

Und noch eine Veränderung hat das Genossenschaftsinstitut bereits vollzogen: Es tritt nun als „Die Nachbarschaftsbank“ auf, um ihre Nähe zu den Kunden und den Menschen in der Region zu demonstrieren.

