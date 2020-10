vor 32 Min.

BiSS wählen neuen Vorsitzenden

Peter Schlosser löst Dietmar Roschkar an der Spitze des Sendener Vereins ab

Von Angela Häusler

Der Verein BiSS hat einen neuen Vorsitzenden: Peter Schlosser wurde in der Jahreshauptversammlung am Mittwochabend ins Amt gewählt. Er löst Dietmar Roschkar ab, Vereinschef ab 2014 und seit vergangenem Mai auch Stadtratsmitglied. „Man kann nicht auf mehreren Hochzeiten gleichzeitig tanzen“, begründete Roschkar seinen Wechsel vom Chefsessel auf den Posten des stellvertretenden Vorsitzenden. An dritter Position steht weiterhin Ulrike Straub.

Wegen der Pandemie fiel die Versammlung ziemlich klein aus – zehn Wahlberechtigte waren dabei, als der scheidende Vorsitzende einen Rückblick auf seine Zeit auf dem Chefsessel anging. 2014 war die Idee eines Tunnels unter den Bahngleisen für BiSS ein wichtiges Thema, erinnerte sich Roschkar, die abknickende Vorfahrtsstraße, die künftig an der Bahnhofskreuzung den Verkehr regelt, sei schon im damaligen Vorschlag des Vereins enthalten gewesen. Einen anderen Schwerpunkt bildete die Beschäftigung mit dem Schwimmbad. „Wir hoffen, dass es bis zur Sommersaison 2021 wieder aufmachen kann“, sagte er angesichts der Sanierungspläne am baufälligen Außenbecken.

Die Kluft zum ehemals unterstützten Bürgermeister habe sich mit der Zeit immer mehr vergrößert, so Roschkar. Zuletzt gerieten sich die BiSSler im Wahlkampf mit Raphael Bögge in die Haare – eines im Bürgerhaus aufgenommenen Mitgliederfotos wegen. Insgesamt habe der abgewählte Rathauschef seine Amtsgeschäfte schlussendlich „sehr eigenwillig geführt“, kommentierte Roschkar. BiSS habe mit der Unterstützung der jetzigen Bürgermeisterin Claudia Schäfer-Rudolf aufs richtige Pferd gesetzt, erklärte er außerdem, „jetzt können wir wieder arbeiten“. Der Verein wolle in der nächsten Zeit beispielsweise prüfen, ob sich in Senden eine umzäunte Fläche für frei laufende Hunde umsetzen ließe und eventuell einen Antrag bei der Stadt einreichen.

Senden stehe mit Bahnhofsumbau und Investitionen in Bildung und Betreuung vor enormen Herausforderungen, ergänzte Fraktionschef Yusuf Cinici. Es sei zu hoffen, dass die städtische Bauverwaltung mit Stadtbaumeister Jörn Marx an der Spitze dem seit Kurzem diskutierten Mammutprojekt eines neuen Schulzentrums an der Holsteiner Straße auch gewachsen sei. Zu weiteren Vorstandsmitgliedern wählte die Versammlung Kassierer Rolf Rölle, Schriftführer Stefan Karolyi sowie die Beisitzer Marina Seibel, Gislinde Mayer und Yusuf Cinici.