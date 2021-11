Schlag auf den Hinterkopf: 20-Jähriger bei Angriff in Biberach schwerst verletzt

Auf einer Veranstaltung in Biberach kommt es bei den Toiletten zu einem folgenschweren Zwischenfall: Mit einem Schlag auf den Hinterkopf wird ein 20-Jähriger schwerst verletzt.

Schwerste Verletzungen hat ein 20-Jähriger durch einen Angriff von einem Unbekannten in Biberach erlitten. Die Polizei sucht nun Zeugen zu dem Vorfall.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilt, erfolgte der Vorfall bereits an Allerheiligen. Der 20-Jährige befand sich demnach kurz vor 3 Uhr auf einem Veranstaltungsgelände in der Viehmarktstraße. Drei männliche Personen sollen ihn bei den Toiletten im Außenbereich angesprochen haben. Einer von ihnen muss ihn auf den Hinterkopf geschlagen haben, so die ersten Erkenntnisse der Polizei.

Der Mann kam in ein Krankenhaus. Dabei stellte sich heraus, dass er schwerste Verletzungen erlitten hatte. Einer der Täter soll etwa 18 Jahre alt und 1,70 Meter groß gewesen sein. Er soll kurzgeschorene Haare haben, so die ersten Erkenntnisse. Die Polizei in Biberach (Telefon 07351/4470) sucht nun Zeugen zu dem Vorfall. (AZ)