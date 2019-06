vor 43 Min.

Biberacher Kindergarten wird entlastet

Gemeinderat gewährt mehr Personalstunden

Mehr Personalstunden für den Biberacher Kindergarten hat der Roggenburger Gemeinderat am Dienstag bewilligt. Konkret geht es um sechs zusätzliche Stunden, die wegen der Ausgabe des Mittagessens anfallen. Wie auch an vielen anderen Kindertagesstätten ist im Kindergarten St. Sebastian die Anzahl der Kinder gewachsen, die mehrfach pro Woche in der Einrichtung zu mittagessen. Weil das einen zusätzlichen Aufwand bedeutet, hat die Kirchenstiftung bei der Gemeinde eine Erhöhung der Betriebsstunden beantragt. Schließlich, so das Argument, müssen für die Mahlzeit Tische und Stühle auf- und später wieder abgebaut werden. Denn einen eigenen Speiseraum gibt es im Haus nicht, gegessen wird in einem Gruppenraum. Immerhin sind es bis zu 30 Kinder, die dort pro Tag eine warme Mahlzeit einnehmen.

Bisher erledigen die Erzieherinnen alle Arbeiten, die mit dem Essen zusammenhängen, etwa das Tischdecken, das Ausgeben der Mahlzeiten und anschließendes Geschirrspülen samt Abbau der Möbel. Für diese Vor- und Nachbereitung des Essens aber sind die pädagogischen Fachkräfte eigentlich nicht zuständig. Daher möchte die Kirchenstiftung eine eigene Teilzeitkraft für diese Tätigkeiten beschäftigen.

Nach kurzer Diskussion erklärten sich die Gemeinderäte mehrheitlich bereit, die Stunden zu finanzieren. Sie regten aber an, die zusätzlichen Kosten wenigstens zum Teil über die Preise fürs Mittagessen zu refinanzieren. Es handle sich um eine weitere Dienstleistung, fand etwa Thomas Franke, da sei es gerechtfertigt, die Kosten auf die Nutzer umzulegen. Zumal die Eltern nun über den gesetzlichen Kindergarten-Zuschuss ja finanziell entlastet würden. Die Gebührenkalkulation in der Gemeinde sei ohnehin sehr elternfreundlich. Der Essenspreis dürfe aber nicht zu sehr steigen, gab Johannes Schmid zu bedenken, „es muss für die Familien tragbar bleiben“. Dem mit 8:3 Stimmen gefassten Beschluss zufolge wird die Gemeinde mit der Kirchenverwaltung über eine mögliche Gebührenerhöhung sprechen. (ahoi)

