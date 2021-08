Kuriose (Sport-)Events in Ulm und Neu-Ulm: Bald gibt's die erste Bierpong Meisterschaft

Plus In Ulm und Neu-Ulm hat es schon den einen oder anderen kuriosen Wettbewerb gegeben. Demnächst kommt ein weiterer dazu: die angeblich erste Ulmer Bierpong-Meisterschaft.

Wettmelken, Rutschen-Rennen und Miss Busen Contest: In Ulm und Neu-Ulm hat es schon den einen oder anderen kuriosen Wettbewerb gegeben. Demnächst könnte ein weiterer hinzukommen, wenngleich diese "Sportart" immer mehr an Beliebtheit gewinnt. Es geht um viel Bier, viele Becher und einen kleinen Ball: Die angeblich erste Ulmer Bierpong-Meisterschaft soll im September ausgetragen werden.