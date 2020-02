vor 23 Min.

Bildungsmesse Ulm: Der Fahrplan zum richtigen Beruf

Die 10. Bildungsmesse in Ulm soll Absolventen bei der Orientierung helfen, doch auch die Firmen erhoffen sich viel. In diesem Jahr gibt es zwei Neuerungen.

Von Sebastian Mayr

Seit 14 Jahren müssen die Auszubildenden beim Ulmer Prüfsysteme-Hersteller Zwick Roell in ihrem zweiten Lehrjahr eine soziale Woche absolvieren: bei der Bahnhofsmission, in Behinderteneinrichtungen oder auch im Kinderhospiz. Zwei Lehrlinge sind der Aktiengesellschaft in dieser Zeit abgesprungen. Sie hätten nach der sozialen Woche gesagt: „Das ist mein Leben“, berichtet Jan Stefan Roell, Vorstandsvorsitzender von Zwick Roell und Präsident der IHK Ulm. Obwohl sein Unternehmen wie viele andere um Azubis kämpfen muss, sei er über diese Entscheidungen nicht enttäuscht, sagt Roell – im Gegenteil. Jeder müsse den richtigen Weg für sich selbst wählen. Eine Möglichkeit, diesen zu finden, gibt es ab Donnerstag auf dem Ulmer Messegelände. „Wir machen die Bildungsmesse, damit junge Leute nicht in die falschen Berufe einsteigen“, betont der IHK-Präsident – die Industrie- und Handelskammer organisiert die Ausstellung gemeinsam mit der Stadt Ulm. Zwölf Einrichtungen und Unternehmen, darunter die Neu-Ulmer Zeitung, unterstützen die Veranstalter.

Zum zehnten Mal findet die Bildungsmesse Ulm von Donnerstag bis Samstag auf 18000 Quadratmetern Ausstellungsfläche in der Friedrichsau statt. Mehr Platz bietet die Ulm Messe an der Böfinger Straße nicht. 280 Aussteller präsentieren sich, rund 45000 Besucher erwarten die Organisatoren. 2014 ist die Zahl der Interessenten erstmals auf diesen Wert gestiegen, seitdem kamen stets so viele junge Leute, um sich über Ausbildungsmöglichkeiten und Studiengänge zu informieren.

280 Aussteller auf der Bildungsmesse Ulm

Beim Auftakt im Jahr 2002 waren es noch 120 Aussteller und 20000 Besucher – eine damals unerwartet große Nachfrage: Zwischen 3000 und 4000 Schulabsolventen hatten IHK und Stadt erwartet. Der Fachkräftemangel hat seitdem nicht nachgelassen. Und er dürfte die Unternehmen nach Prognosen der IHK weiter beschäftigen. Die Kammer erwartet, dass bis zum Jahr 2030 in jedem Jahr durchschnittlich 16200 Arbeitskräfte fehlen, die meisten von ihnen Nichtakademiker. Auch deswegen werben IHK-Präsident Roell und seine Mitstreiter für die duale Ausbildung. Ulms Oberbürgermeister Gunter Czisch erinnert daran, dass er selbst seine berufliche Laufbahn vor 39 Jahren mit einer Lehre bei der Stadt Ulm begonnen hat. Er selbst sei ein Beispiel für die Durchlässigkeit der Bildungssysteme, sagt der Rathauschef. Czisch sieht einen Dschungel der Möglichkeiten für junge Leute. Es gelte, Licht in diesen zu bringen. Und das Stadtoberhaupt erkennt, wie sehr sich die Unternehmen inzwischen ins Zeug legen: Früher hätten die Firmen mit aufwendigen Ständen und Präsentationen um Kunden geworben, heute betrieben sie den gleichen Aufwand für die Suche nach Mitarbeitern.

Martina Doleghs, Geschäftsbereichsleiterin Bildung bei der IHK Ulm, fasst den Dschungel der Möglichkeiten in Zahlen: 19000 Studienmöglichkeiten und 327 Ausbildungsberufe gibt es in Deutschland. Auf der Bildungsmesse präsentieren sich Universitäten und Hochschulen, staatliche und kommunale Einrichtungen sowie viele Firmen. Die Verteilung der Aussteller repräsentiert die Region gut. Am stärksten vertreten sind die Industrie (26 Prozent), der Dienstleistungssektor (17 Prozent) sowie Behörden und Institutionen (zwölf Prozent).

Hochschulen und Unternehmen präsentieren sich auf der Bildungsmesse Ulm

Zum Programm für die Besucher gehören auch 250 Berufspräsentationen, 60 Vorträge zu Themen wie Berufswahl, Bewerbung, Karriere oder Benehmen und eine Bewerberinsel: Dort werden individuelle Beratungsgespräche und erstmals auch Speed-Dating-Vorstellungsgespräche angeboten. Damit sich die Besucher auf dem Messegelände zurechtfinden und sich zielgerichtet informieren können, haben IHK und Stadt auf einer eigenen Internetseite Hilfe bereitgestellt: Interessenten können vorab passende Angebote suchen und auf einem „digitalen Messefahrplan“ speichern. Dieser lässt sich ausdrucken, auf dem Handy abrufen und auch später noch erweitern.

Die Bildungsmesse Ulm auf dem Messegelände an der Böfinger Straße ist am Donnerstag von 9 bis 16 Uhr, am Freitag von 9 bis 18 Uhr und am Samstag von 9 bis 16 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei. Weitere Informationen gibt es im Internet unter bildungsmesse-ulm.de.

