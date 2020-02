vor 17 Min.

Bildungsmesse gestartet: Mit Speed-Dating, Roboterhänden und Smoothies

Aussteller versuchen auf der Ulmer Bildungsmesse, junge Leute von sich zu überzeugen – oft mit großem Aufwand

Von Lena Hutter

Schon bevor die Ulmer Bildungsmesse ihre Türen öffnet, stehen am Donnerstag hunderte Interessenten vor dem Messegelände der Donauhallen. Unter ihnen sind vor allem Lehrer und Schüler – um sie geht es besonders. Auf insgesamt 18000 Quadratmetern Fläche finden sich etwa 280 Aussteller, die über 1000 Ausbildungs- und Studienangebote vorstellen. Das Angebot reicht von der Berufsvorbereitung über Ausbildungsberufe und Weiterbildungsmöglichkeiten bis hin zu Hochschulen und Universitäten. An den Ständen informieren insbesondere junge Erwachsene über verschiedene berufliche Werdegänge. Die beiden größten Wirtschaftszweige, die auf der Messe vertreten sind, sind die Industrie und der Dienstleistungssektor.

Um potenzielle Bewerber auf sich aufmerksam zu machen, fahren die unterschiedlichen Institutionen teils besondere Geschütze auf. Neben den obligatorischen Kugelschreibern gibt es noch andere Werbegeschenke, einzelne Aussteller bieten sogar Eis, Smoothies oder Popcorn an – nichts bleibt unversucht, um junge Leute für sich zu gewinnen. Die Bundeswehr hat sogar einen Hubschrauber und ein Einsatzfahrzeug dabei. Ein Aussteller, der sich so einen ähnlichen Aufwand leistet, ist die Technische Hochschule Ulm. Sie hat sogar eine Fahrbahn für ein kleines Elektroauto in der Messehalle aufgebaut. Institutsbetriebsleiter Stefan Fuchs erklärt: „Das sind lauter Techniken, mit denen unsere Studierenden in Zukunft in Berührung kommen.“

Auch für kreative Köpfe finden sich Angebote auf der Bildungsmesse. Das Zentrum für Gestaltung Ulm hat einen Sitzkreis aufgebaut, in dem Messebesucher selbst tätig werden und ein Model zeichnen können. Die Englischlehrerin der Schule, Regina Hoffmann, betont: „Es soll eine Einladung für andere sein, einfach mit zu zeichnen.“ Die Besucher unterschiedliche Dinge ausprobieren zu lassen, ist eine Taktik, die auch andere Aussteller verfolgen. Das Ziel: Die jungen Leute so für Berufe zu begeistern, mit denen sie normalerweise nicht in Berührung kommen. Absauganlagen, Triebwerke von Hubschraubern, mechanische Roboterhände und chemische Experimente können die Besucher so unter anderem während eines Rundgangs entdecken.

Eine Besonderheit der Messe ist die Bewerberinsel. Besucher können dort Experten ihre Bewerbungsunterlagen präsentieren und sich Tipps dazu holen, was sie verbessern können. Möglich ist auch ein Bewerbungsgespräch mit einem potenziellen Arbeitgeber, „Speed-Dating“ nennen das die Veranstalter. Im besten Fall winkt eine Stelle. Neben den Ständen gibt es die Hochschulbühne, auf der Aussteller Berufe oder Studiengänge zeigen.

Öffnungszeiten: Die Bildungsmesse ist am Freitag, 7. Februar, von 9 bis 18 Uhr geöffnet und am Samstag, 8. Februar, von 9 bis 16 Uhr.

