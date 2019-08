15:00 Uhr

Birdly hebt bald wieder ab

Der Virtual-Reality-Flugsimulator ist an einen anderen Standort in Ulm umgezogen.

Birdly geht bald wieder in die Luft: Der Hightech-Simulator wartet ab Freitag, 23. August, wieder auf Interessierte, die Ulm (und Neu-Ulm) aus der Perspektive eines Vogels erleben wollen. Nicht die Doppelstadt von heute, sondern so, wie sie sich 1890 kurz vor der Fertigstellung des Münsterturms präsentierte. Das Gerät ist aber umgezogen – es steht jetzt im Haus Münsterplatz 25, dem ehemaligen Skater-Laden „58“.

Der Flugsimulator, der zuvor in einem eigens angemieteten Laden in der Schuhhausgasse aufgestellt war, ist schon jetzt ein Erfolg, Tausende nutzten am alten Standort die Möglichkeit, in die Rolle eines Ulmer Vogels – eines Spatzen womöglich – zu schlüpfen. Birdly ist Teil der „Ulm Stories“, einer Kampagne der Stadt, die 600 Jahre Geschichte mithilfe digitaler Technik erlebbar machen soll.

2000 Gebäude wurden eigens für Birdly modelliert

Die Birdly-Variante in Ulm ist die bislang aufwendigste, 2000 Gebäude sowie 6000 weitere Objekte wurden eigens modelliert und programmiert. Entwickelt wurde Birdly von der Schweizer Firma Somniacs. Das Konzept für Ulm stammt von der Interactive Media Foundation aus Berlin, technisch umgesetzt wurde es von der Digitalagentur Demodern aus Hamburg.

Ein Flug über das Ulm des Jahres 1890 kostet wie bisher fünf Euro. Eine Online-Reservierung ist über das Ticketportal reservix.de bereits möglich. In dem Gebäude ist außerdem bis 25. August die Ausstellung „Einstein inside“ zu sehen. (az)

Hier lesen Sie mehr aus der Region:

GlasBlasSing in Neu-Ulm: Flasche leer? Von wegen!

Iller-Kraftwerk: Der Baubeginn verzögert sich