vor 20 Min.

Blaskapelle des KSV Unterelchingen wird 100 Jahre alt

Die Blaskapelle des KSV Unterelchingen feiert ihr großes Jubiläum. Doch vielleicht ist die Geschichte der Musikfreunde sogar noch älter als offiziell bekannt

Von Andreas Brücken

Vor 100 Jahren wurde die Blaskapelle des KSV offiziell gegründet. Grund für die Mitglieder, dieses Jubiläum im großen Rahmen zu feiern: So luden die Musiker im Mai bereits zum Frühjahrskonzert unter dem Motto „Epochen der Blasmusik“ ein. Auch das traditionelle Gartenfest nach dem Fronleichnamszug stand ganz im Zeichen des Jubiläums. An diesem Sonntag, 13. Oktober, wollen die Mitglieder den 100. Geburtstag ihres Vereins nun mit einem feierlichen Festakt in der Halle des KSV würdigen.

Doch der Abteilungsleiter der KSV-Musiker, Wolfgang Roller, winkt ab, wenn es darum geht, die Jubiläumsfeier in einem standradmäßigen Rahmen zu begehen. Stattdessen haben sich die Verantwortlichen für einen „interessanten Ablauf“ der Veranstaltung entschieden, wie er sagt. So soll der Blick in die Vereinschronik mit Interviews, Bildern und Videoclips aufgefrischt werden. Als besondere Ehre um die langjährigen musikalischen Verdienste erhielt die Musikvereinigung jüngst die Pro Musica-Plakette, die zum Festakt auch erstmals der Öffentlichkeit präsentiert werden soll.

Blaskapelle des KSV Unterelchingen: Ist sie vielleicht noch älter als gedacht?

Intensive Recherchearbeiten seien der Auszeichnung vorangegangen, sagt Roller: „Wir mussten die 100-jährige musikalische Tätigkeit fast lückenlos nachweisen.“ Dabei haben die Musiker festgestellt, dass die Geschichte der Musikfreunde in Unterelchingen noch älter sein könnte, als offiziell bekannt ist: Eine Rechnung aus dem Jahr 1877, die damals von der Soldaten- und Kriegergemeinschaft „für Musik“ ausgestellt wurde, könnte ein Beleg dafür sein. Doch dieses historische Stück wurde von den Verantwortlichen nicht anerkannt, wie Roller erklärt. Kritische Mitarbeiter des Fachverband der Bundesvereinigung Deutscher Orchesterverbände (BDO) haben jedoch die weiteren, entscheidenden Unterlagen über die 100-jährige Tradition der Blaskapelle geprüft – und anerkannt, sodass im Mai die Plakette im Namen des Bundespräsidenten an die Unterelchinger Blaskapelleverliehen wurde.

Neben der Plakette bekommen die Besucher im Rahmen einer Ausstellung auch noch weitere Sehenswürdigkeiten aus der Vereinsgeschichte präsentiert. Besonders spektakulär ist die Schnupfmaschine, die als Geschenk des Aschauer Partnervereins überreicht wurde. Seit mehr als 50 Jahren pflegen die Unterelchinger Musikanten eine Freundschaft mit der Oberbayerischen Blaskapelle.

Dass das Programm der Jubiläumsfeier zwanglos sein soll, zeigt schon ein Blick in den Ablauf: Nach Grußworten und Musikeinlagen, die ab 10 Uhr mit einem Sektempfang in der KSV-Halle beginnen, sind die Gäste eingeladen, bei einem Mittagessen in gemütlicher Runde in Erinnerungen zu schwelgen. Zum Festakt wurden deshalb auch zahlreiche ehemalige Mitglieder eingeladen, sagt Abteilungsleiter Roller.

Das könnte Sie auch interessieren:

Themen folgen