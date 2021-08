DNA-Massengentest nach Vergewaltigung: Warum wird der Fall erst jetzt bekannt?

Plus Nach einer Vergewaltigung in Blaubeuren Ende 2020 bitten Polizei und Staatsanwaltschaft zu einer DNA-Reihentestung. Doch warum erst jetzt?

Polizei und Staatsanwaltschaft bitten um die 700 Männer aus Blaubeuren zu einer DNA-Reihentestung. Es geht um die Aufklärung mehrerer Straftaten. Drei Einbrüche, wovon zwei gescheitert sind. Bei einem dritten wurde eine Frau vergewaltigt. Ereignet haben sich die Vorfälle alle Ende 2020. Doch warum werden die Fälle erst jetzt bekannt?