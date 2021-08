In der Steinzeitwerkstatt durch die Sommerferien

Programm für Kinder und Familien bietet das Urgeschichtliche Museum in Blaubeuren immer dienstags bis sonntags zwischen 11 und 16 Uhr an.

In den Ferien zurück in die Steinzeit reisen: Das können Familien im Sommerprogramm des Urgeschichtlichen Museums Blaubeuren ("Urmu"). Im Urmu selbst ist die ganzen Sommerferien über die Steinzeitwerkstatt geöffnet, das teilt das Museum mit. Sie findet dienstags bis sonntags zwischen 11 und 16 Uhr im Freien im Museumsinnenhof statt und bietet jede Woche eine andere Möglichkeit, mithilfe steinzeitlicher Werkzeuge kreativ zu werden.

Los geht es am ersten Ferienwochenende mit einem neuen Kreativangebot des Urmu: Bis zum 6. August werden aus selbst bemalten Muschelscheiben und selbst gezwirnten Schnüren schimmernde Schmuckstücke gefertigt. Weiter auf dem Programm stehen Lederbeutel mit Muschelverschluss (7. bis 13. August), verzierte Lederarmbänder (14. bis 20. August), Specksteinanhänger (21. bis 27. August), Umhängebeutel (28. August bis 3. September) und Schmuck mit Holunderperlen (4. bis 12. September). Die Kreativaktionen sind im Eintritt inbegriffen. Weitere Informationen finden sich im Veranstaltungskalender auf der Homepage des Museums unter www.urmu.de/de/Veranstaltungen-Kalender

Das Urmu liegt in unmittelbarer Nähe der Steinzeithöhlen, die von der Unesco 2017 zum Welterbe "Höhlen und Eiszeitkunst der Schwäbischen Alb" ernannt wurden. Als das zentrale Museum für altsteinzeitliche Kunst und Musik in Baden-Württemberg und Forschungsmuseum der Universität Tübingen stellt das Urmu das eiszeitliche Leben am Rand der Schwäbischen Alb vor 40.000 Jahren vor. Höhepunkte sind die älteste Kunst und die ältesten Musikinstrumente der Menschheit mit Originalfunden aus der Region. Prominentestes Exponat ist das Original der "Venus vom Hohle Fels". Weitere Informationen gibt es unter www.urmu.de (AZ)