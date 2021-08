Mann fragt Senior nach Kleingeld, dann fehlen Scheine im Geldbeutel

Kurz nachdem er an einem Automaten Bargeld abgehoben hatte, wird ein Senior in Blaubeuren von einem Unbekannten angesprochen. Erst später stellt er fest: Die Scheine fehlen.

Ein Trickdieb hat am Montag in Blaubeuren Bargeld von einem Senior gestohlen. Die Polizei fahndete nach dem Unbekannten, jedoch ohne Erfolg. Eine grobe Beschreibung des Täters liegt den Ermittlern vor.

Kurz vor 10 Uhr hob der Senior Bargeld an einem Geldautomaten in der Alberstraße ab. Das Geld steckte er in seine Geldbörse. Als er sich zu seinem Auto begab, wurde er von dem Unbekannten angesprochen.

Der Mann wollte etwas Münzgeld gewechselt haben. Als der Senior in seinem Geldbeutel nach Kleingeld nachschaute, griff der Unbekannte in den Geldbeutel und nahm sich Kleingeld heraus. Hierbei gelang es ihm, an die Geldscheine zu kommen, die er unbemerkt entnahm.

Danach ging der Trickdieb weg. Das Fehlen der Scheine bemerkte der Geschädigte erst, als er an seinem Auto war. Die Polizei fahndete nach dem Dieb. Der blieb verschwunden.

Der Unbekannte soll etwa 40 Jahre alt und etwa 1,70 Meter groß gewesen sein. Er hatte dunkles kurzes Haar und war von kräftiger Statur. Bekleidet war er mit einem grauen Anzug. (AZ)