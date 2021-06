Ein Dorf sucht den Lottogewinner: Theaterei Herrlingen feiert Premiere

Plus Die Komödie "Lang lebe Ned Devine!" begeisterte 1998 Kinogänger weltweit. Jetzt bringt die Theaterei Herrlingen die Geschichte charmant auf die Bühne.

Es war eine ganz besondere Premiere: Nach acht Monaten Lockdown startete die Theaterei Herrlingen wieder - mit einem neuen Sommer-Spielort, an dem bislang noch nie Theater gespielt worden war. An der Rückseite der ehemaligen Wieland-Villa im Herrlinger Lindenhofpark zeigt Edith Ehrhardts Ensemble mit "Glückspilze" einen spritzigen, amüsanten und kurzweiligen Theaterabend mit der von der Prinzipalin geschaffenen Textfassung der vor mehr als 20 Jahren gefeierten irischen Filmkomödie "Lang lebe Ned Devine!".