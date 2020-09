vor 50 Min.

Blick ins Rathaus: Hier findet Sendens Geschichte Platz

Barbara Späth zeigt eine alte Karte, die im Sendener Archiv aufbewahrt wird. In den beiden Schränken liegen Unterlagen und Erinnerungen zur Spinnerei und Weberei.

Plus Im Archiv sammelt Barbara Späth alles, was für Senden und die Stadtteile wichtig ist. Viel Material ist aus den Zeiten der Spinnerei und Weberei vorhanden.

Von Carolin Lindner

Eine städtische Verwaltung ist breit aufgestellt, es gibt zahlreiche Aufgabengebiete – vom Betriebshof über Kindergärten und Finanzen bis zu öffentlicher Sicherheit. Doch wer macht eigentlich was im Sendener Rathaus? Und bei wem können sich Bürger mit welchen Anliegen melden? In einer Serie bieten wir einen kleinen Querschnitt. Heute: Barbara Späth über das Archiv.

Wahre Schätze liegen in den Schränken des Sendener Archivs – zwar eher nicht im materiellen Sinne, aber auf jeden Fall im geschichtlichen. Barbara Späth von der Stadtverwaltung Senden betreut das Archiv. „Das macht mir Spaß und gebe mir alle Mühe, aber ich bin keine ausgebildete Archivarin“, sagt sie. Trotzdem herrscht im Dachgeschoss des Therese-Studer-Hauses, in dem das städtische Archiv seit 2015 untergebracht ist, Ordnung und System. Und auch in den Schränken selbst ist alles säuberlich aufgereiht und beschriftet.

Das Archiv bestehe ungefähr seit der Stadterhebung Sendens, deswegen gebe es noch nicht so wahnsinnig viel Material. 2025 wird die Stadt Senden schließlich erst 50 Jahre alt, die Stadterhebungszeitung von 1975 ist natürlich Teil der Sammlung. Teilweise seien auch Unterlagen aus den zuvor eigenständigen Dörfern und jetzigen Stadtteilen Sendens im Archiv vorhanden. „Aber dadurch, dass die Bürgermeister der Dörfer wenig begeistert über die Angliederung an Senden waren, wurde vieles vor der Eingemeindung vernichtet“, sagt Späth.

Archiv der Stadt Senden wird von historisch interessierten Bürgern unterstützt

Einige engagierte und historisch interessierte Bürger haben später noch in Ordnern Erinnerungen zusammengetragen, sowohl eigene als auch von anderen alteingesessenen Zeitzeugen. Diese Ordner stehen nun, mitsamt einiger Fotografien, säuberlich beschriftet pro Stadtteil im Schrank. Daneben stehen verfasste Ortschroniken und diverse Accessoires aus den Dörfern: Da erinnert ein Schild an das Feuerwehrjubiläum und ein Wimpel an den Geburtstag des Veteranenvereins.

„Vereine bringen uns viele Sachen ins Archiv und darauf sind wir auch angewiesen“, sagt Späth. Sie sichte diese Geschenke dann und entscheide, was aufgehoben wird. Private Sammlungen sind eher selten für das Stadtarchiv geeignet – dennoch möchte Späth nicht ausschließen, dass auf so manchem Dachboden interessante Zeitzeugnisse schlummern. „Im Zweifel freue ich mich immer über einen Anruf, wenn jemand etwas findet, denn Nein sagen kann man immer.“ Was sie jedoch betont: Aus dem Nationalsozialismus findet nichts den Weg ins Archiv, „das möchten wir nicht haben“.

Späth öffnet eine Schranktür nach der anderen, da kommen Festschriften heraus, Infos über Schulen, Pläne zur Kanalisation. Aber auch Presseberichte über Senden seit dem Jahr 1963 und die Kopie einer alten Schenkungsurkunde, deren Original in Schaffhausen in der Schweiz liegt. „Daran sieht man, wie weit früher Kommunikation und Wege verliefen“, sagt die Archiv-Beauftragte.

Die Schränke schützen den Inhalt vor Licht, gerade bei Papier und Fotos ist das wichtig. Gut gefüllt sind die Schränke zum Thema Spinnerei und Weberei: Unterlagen zum Mühlbachkanal, zur eigenen Feuerwehr der Weberei, aber auch eine alte Rechenmaschine und ein Paar Schuhe tauchen da auf. Viele Sendener haben in den Hallen gearbeitet, deswegen sei noch viel Material vorhanden. „Vielleicht kommt da ja die nächsten Jahre noch mehr zusammen, das würde mich freuen“, sagt Späth.

Zum Thema Weberei in Senden kommen immer mal Anfragen

Gerade zum Thema Weberei kommen auch immer mal Anfragen von Bürgern, die etwas dazu nachlesen wollen, oder von Studenten, die eine Uniarbeit schreiben. Wer Interesse an den Inhalten im Archiv hat, kann einfach bei Barbara Späth im Rathaus anrufen. „Ich weiß dann relativ schnell, ob wir das Gewünschte da haben oder nicht.“ Wenn Ja, legt Späth die Unterlagen in das Büro, das sich neben dem Archiv befindet. Dort dürfen die Bürger dann recherchieren, mitnehmen darf man die Sachen nicht.

Doch auch zum Anschauen gibt es viel im Sendener Stadtarchiv. „Wir sammeln halt immer fleißig“, bilanziert Späth und lacht. Momentan ist trotzdem durchaus noch Platz – in so manchem Schrank sind noch leere Regalbretter und warten auf etwas Historisches.

