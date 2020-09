vor 1 Min.

Blick ins Rathaus Senden: Heiraten, das Klischee am Standesamt

Heiratsbuch aus Ay von 1876 bis 1929, daneben stehen die Auflistungen späterer Jahre: In solchen Büchern wurden früher die Daten der Bürger feinsäuberlich aufgelistet.

Plus Kirchenaustritt, Vornamen ändern, Vaterschaft anerkennen – und Hochzeit: Was die Standesbeamtin Manuela Petters aus Senden auf der Behörde erlebt.

Von Carolin Lindner

Eine städtische Verwaltung ist breit aufgestellt, es gibt zahlreiche Aufgabengebiete – vom Betriebshof über Kindergärten und Finanzen bis zu öffentlicher Sicherheit. Doch wer macht eigentlich was im Sendener Rathaus? Und bei wem können sich Bürger mit welchen Anliegen melden? In einer Serie bieten wir einen kleinen Querschnitt. Heute: Manuela Petters vom Standes- und Friedhofsamt.

Bei Standesamt denkt jeder zuerst an Heiraten

Heiraten. „Das ist das typische Klischee, wenn man ans Standesamt denkt“, sagt die Sendener Standesbeamtin Manuela Petters. Und das sei natürlich für die Verlobten und auch für sie als Standesbeamtin einer der schönsten Termine – aber eben bei Weitem nicht alles, was im Standesamt einer Behörde gemacht wird. Bürger müssen dort wegen vieler Anliegen vorbeikommen.

Einen gewissen Teil nehmen natürlich trotzdem die Hochzeiten ein. Zunächst melden die zukünftigen Eheleute ihre Eheschließung an. Dazu müssen einige Unterlagen vorgelegt werden – je nach Nationalität braucht es mehr oder weniger. Wenn zwei Deutsche heiraten, gehe die Anmeldung relativ schnell, weil alle Unterlagen im Normalfall leicht zu bekommen sind. Je nach Nationalität wird aber manchmal ein Ehefähigkeitszeugnis gebraucht, das vom jeweiligen Konsulat ausgestellt und auf dem Postweg verschickt wird.

Teilweise müsse einiges noch beurkundet, Urkunden überprüft und übersetzt werden. „Das kann schon auch mal ein halbes Jahr dauern, es ist aber immer abhängig vom jeweiligen Land“, sagt Petters. Auch wenn ein Deutscher im Ausland heiraten will, braucht er ein Ehefähigkeitszeugnis. Sobald alle Unterlagen da sind, bespricht die Standesbeamtin mit dem Brautpaar den Ablauf der Trauung – und dann wird geheiratet.

In Sachen Sorgerecht müssen vor allem Väter hinterher sein

Wenn nach der Hochzeit Nachwuchs kommt, sind die Ehegatten automatisch Eltern des Kindes. Bei unverheirateten Paaren gibt es jedoch zunächst nur die Mutter, der Vater muss die Vaterschaft im Standesamt anerkennen. Dann bestehen die gleichen Rechte und Pflichten wie bei Verheirateten. Nur in Sachen Sorgerecht müssten vor allem Väter aufpassen: Dazu muss man extra zum Jugendamt, andernfalls habe nur die Mutter das Sorgerecht.

Doch nicht nur Väter müssen ihr Kind anerkennen, das trifft in manchen Ländern, wie in Italien, auch auf unverheiratete Mütter zu. Selbst wenn der Säugling kurz nach der Geburt in den Armen seiner Mutter liegt: Die unverheiratete Mutter muss das von ihr geborene Kind erst durch eine förmliche Erklärung anerkennen. Nur dann hat sie auch das Sorgerecht für ihr Kind. „Nach deutschem Recht gilt die Frau, die ein Kind geboren hat, automatisch als Mutter des Kindes“, sagt Petters.

Geburten und Todefälle werden in einem Register eingetragen

Geburten und Sterbefälle gehören aus behördlicher Sicht auch zum Bereich des Standesamts. Mit Geburten hat Petters es jedoch eher selten zu tun, denn die werden im Standesamt der Kommune eingetragen, in der die Kinder auf die Welt kommen. „Und da wir in Senden kein Krankenhaus haben, passiert das kaum.“ Eine seltene Ausnahme seien Hausgeburten.

Wenn ein Mensch in Senden stirbt, wird das im örtlichen Standesamt beurkundet. Wenn ein Bürger seinen Wohnsitz in Senden hat oder dort geboren ist, aber an einem anderen Ort stirbt, erhält das Sendener Standesamt eine Meldung. Solche Daten werden ins Register eingetragen, das seit 2009 elektronisch ist.

Davor waren es Registerblätter, noch früher gab es dafür Bücher. Das Standesamt ist in Senden gleichzeitig Friedhofsamt. Das beinhaltet diverse Bürotätigkeiten wie die Rechnungstellung nach Beisetzungen.

Die Zahl der Kirchenaustritte nimmt in Senden zu

Wer aus der Kirche austreten will, muss dies auch beim Standesamt tun. Der Austritt wird beurkundet. Die Anzahl der Kirchenaustritte habe in den vergangenen Jahren zugenommen, „das variiert aber jedes Jahr“, sagt Petters.

Einen großen Teil der Arbeit am Standesamt nimmt das Namensrecht ein. Wenn sich jemand einbürgern lässt, kann er beispielsweise seinen Namen an das deutsche Recht und damit die deutsche Schreibweise angleichen lassen. Relativ neu sei die Regelung, dass jeder Mensch seinen Vornamen tauschen darf – sofern er mehrere hat. Wem also sein Vorname nicht gefällt, der hat Glück, wenn er einen zweiten trägt, den er mag. Nach einer Scheidung darf zudem der Geburtsname wieder angenommen werden. Im Standesamt werden die verschiedenen Dokumente beglaubigt.

Manuela Petters mag ihren Beruf, weil er sehr abwechslungsreich sei. Er bilde schließlich auch einen großen Teil des Lebens ab: von der Geburt über eine mögliche Hochzeit bis hin zum Tod.

