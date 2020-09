vor 33 Min.

Blick ins Rathaus: So lässt das Grünflächenamt die Stadt Senden blühen

Das Grünflächenamt, das am Betriebshof angesiedelt ist, ist unter anderem für die Bepflanzung und Pflege der Verkehrsinseln in Senden und den Stadtteilen zuständig.

Das Grünflächenamt pflegt die städtischen Flächen das ganze Jahr über. Mit einem Schädling haben die Mitarbeiter um Alexander Rösch vermehrt zu tun.

Von Carolin Lindner

Eine städtische Verwaltung ist breit aufgestellt, es gibt zahlreiche Aufgabengebiete – vom Betriebshof über Kindergärten und Finanzen bis zu öffentlicher Sicherheit. Doch wer macht eigentlich was im Sendener Rathaus? Und bei wem können sich Bürger mit welchen Anliegen melden? In einer Serie bieten wir einen kleinen Querschnitt. Heute: Alexander Rösch über die Grünpflege in Senden.

Das Grünflächenamt von Senden gehört zum städtischen Betriebshof

Rasen mähen, Unkraut hacken, Bäume zurückschneiden: Das sind die Hauptaufgaben im Grünflächenamt, das zum städtischen Betriebshof gehört. Und mit diesen Aufgaben haben die Mitarbeiter gut zu tun, denn im Stadtgebiet gibt es alleine mehr als 40 Hektar Grünflächen, die gemäht und gepflegt werden müssen, sagt Alexander Rösch vom Fachbereich Stadtgärtnerei und Grünflächenpflege. Regelmäßig gemäht werden muss zum Beispiel die Liegewiese des Schwimmbads oder der Stadtpark, etwas seltener kommen Straßenränder oder Streuobstwiesen an die Reihe. Und noch ein Unterschied: Auf der Liegewiese muss der gemähte Rasen eingesammelt werden, auf Streuobstwiesen lässt man das Mähgut liegen. Neben dem Mähen pflanzen die Mitarbeiter des Grünflächenamts pro Jahr um die 7000 Pflanzen in Senden, zum Beispiel inmitten eines Kreisverkehrs oder an Straßenränder.

Regelmäßig fahren Mitarbeiter auch in der Stadt und den Stadtteilen umher und kontrollieren den Wuchs von Bäumen und Sträuchern. Die Stadt habe eine Verkehrssicherungspflicht und müsse handeln, wenn ein Ast auf den Gehweg rage oder ein Baum einen Lastwagen bei der Durchfahrt behindere. Sofern ein Baum aus dem Garten eines Bürgers ragt, muss dieser ihn zurückschneiden. „Man muss auf dem Gehweg eben noch gut vorbei passen“, sagt Rösch. Die Mäh- und Schneidearbeiten sind teilweise an Fremdfirmen vergeben. Eine Firma schneidet beispielsweise die Bäume entlang der Bahngleise, damit der Zug gut durchkommt. „Die dafür nötigen Geräte haben wir im Betriebshof gar nicht“, sagt Rösch. Im Herbst muss zudem regelmäßig das Laub im Stadtgebiet eingesammelt werden. Dazu sei eine Strecke von circa 16 Hektar abzufahren – die Strecke wird mithilfe einer Geodaten-Software berechnet.

Das Grünflächenamt pflegt die Friedhöfe in Senden

Das Grünflächenamt ist auch für die Pflege der Friedhöfe in Senden zuständig. „Die Kieswege, die zwischen den Grabstellen durchführen, unkrautfrei zu halten, ist sehr aufwendig“, sagt Rösch. Vier Mitarbeiter kümmern sich ausschließlich um Friedhöfe, doch darin seien beispielsweise auch Arbeiten im Rahmen einer Bestattung enthalten. Rösch bittet die Bürger deswegen um Verständnis, wenn mal etwas Unkraut wächst. Früher habe man dazu Pflanzenschutzmittel verwenden dürfen, heute seien diese auf wassergebundenen Wegen verboten. Was bedeutet, dass alles von Hand gehackt werden muss. Vor allem auf dem Friedhof St. Jodok sei das mühsam, weil es dort sehr eng sei. Besser funktioniere die Arbeit auf dem Waldfriedhof, der weitläufiger ist. Generell vermutet Rösch aber, dass die Friedhöfe sich in den kommenden Jahren stark verändern werden und damit auch die Arbeit an den dortigen Grünflächen.

Unterstützung bekommen die Mitarbeiter im Betriebshof übrigens ab und zu von Jugendlichen, die über die Jugendgerichtshilfe vermittelt werden. Diese werden vor Gericht zu gemeinnütziger Arbeit verurteilt – die begangenen Delikte sind den Mitarbeitern im Betriebshof unbekannt. Die Jugendliche arbeiten in der Reinigung, im Grünschnitt und „die Mehrzahl gibt sich wirklich immer Mühe“, sagt Rösch.

Der Eichenprozessionsspinner richtet auch Schaden in Senden an

Ein Problem, das in den vergangenen Jahren zugenommen hat, ist der Eichenprozessionsspinner. Vor wenigen Jahren waren im ganzen Landkreis viele Sportstätten, Kindergärten und Seen schwer betroffen. Die Stadt Senden ist danach dazu übergegangen, schon früh die Eichen auf die gesundheitsschädlichen Insekten zu kontrollieren. „Der Baumkontrolleur schaut wirklich jede Eiche an“, sagt Rösch. Es gebe 420 Stück im Sendener Gebiet. Wenn ein Baum in einem viel genutzten Gebiet betroffen ist, wird er prophylaktisch mit Bioziden behandelt. Man müsse einfach bei jedem Baum abwägen: Je nachdem, wo die Eiche stehe, könnten im Zweifel viele Menschen Gesundheitsschäden davontragen. „Wir haben mit der Prophylaxe gute Erfahrungen gemacht“, sagt Rösch.

