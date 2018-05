Blitzer in Ulm: Auch schon mal gerast?

Geht es um Blitzer, wird gern über Abzocke geschimpft. Die Stadt achtet zwar darauf, wo sie am meisten Bußgeld einstreicht. Doch das Problem liegt woanders.

Ein bisschen merkwürdig wirkt es schon. Ums Geld verdienen gehe es bei den Tempo-Kontrollen überhaupt nicht, um Abzocke noch viel weniger. Das betonen die Ulmer Politiker über die Parteigrenzen hinweg. Doch gleichzeitig diskutieren sie über die Frage, wie hoch die Bußgeld-Einnahmen der Stadt sind und an welcher Stelle am meisten Strafen für zu hohe Geschwindigkeiten fällig wurden.

Doch was paradox wirken mag, ist es nicht. Denn letztlich zeigt die Höhe der Bußgelder – knapp fünf Millionen Euro im Jahr 2017 in Ulm – nur eins: Die Kontrollen sind notwendig. Denn die Gesellschaft braucht Regeln, auch im Straßenverkehr. Und diese Regeln werden offenkundig viel zu oft missachtet.

Anzusehen, an welchem Ort am meisten Fahrer zu schnell waren, hat dementsprechend auch nichts damit zu tun, dass die Stadt mehr Geld verdienen will. Sondern nur mit der Frage, wo Blitzer am besten stehen sollen – um Verkehrsteilnehmer zu disziplinieren.

Auf die Raser zu schimpfen, bringt aber genauso wenig wie der Abzocke-Vorwurf an die Stadt. Ja, die Szene der Auto-Tuner und Auto-Poser, die den Altstadtring zur Renn- und Röhrstrecke machen, bereitet Stadt und Polizei Sorgen. Doch die Mehrzahl der Temposünder war nur ein paar Stundenkilometer zu schnell unterwegs. Wer Vorwürfe machen will, sollte deshalb zuerst an sich selbst denken. Seien wir ehrlich: Wer ist noch nicht gerast?

