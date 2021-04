Blitzmarathon 2021: Hier müssen Autofahrer im Landkreis Neu-Ulm aufpassen

Plus Der bayerische Blitzmarathon startet am Mittwoch um 6 Uhr. Im Landkreis Neu-Ulm gibt es zahlreiche Punkte, an denen Autofahrer vom Gas gehen sollten.

Autofahrer aufgepasst: Am Mittwoch wird wieder an zahlreichen Stellen geblitzt. Der diesjährige bayerische Blitzmarathon ist dabei sogar Teil einer europaweiten Aktion. Alleine im Landkreis Neu-Ulm wird es rund 35 Punkte geben, an denen die Polizei mögliche Raser aus dem Verkehr ziehen wird. Der Blitzmarathon wird von Mittwoch, 21. April, 6 Uhr, bis Donnerstag, 22., 6 Uhr, durchgeführt.

Die Aktion wird vom Bayerischen Innenministerium begleitet. Sie wird bereits zum achten Mal veranstaltet, denn trotz der immer angekündigten Blitzer fahren zu viele Menschen zu schnell. 2020 fand der Blitzmarathon 2020 pandemiebedingt nicht statt. 2019 hat die Polizei in ganz Bayern insgesamt 10.821 Geschwindigkeitssünder ertappt. Diese Zahl stimmt bedenklich, da zu schnelles Fahren „die Hauptursache für schwere Verkehrsunfälle ist“, wie Bayerns Innenminister Joachim Herrmann mitteilt. Zudem gehe knapp ein Drittel der Verkehrstoten auf den Straßen darauf zurück, 2020 sind in Bayern fast 150 Menschen durch Geschwindigkeitsunfälle gestorben. Im Bereich des hier zuständigen Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West starben insgesamt 41 Menschen.

Der Blitzmarathon im Kreis Neu-Ulm soll Autofahrer aufmerksam machen

Es gehe beim Blitzmarathon darum, die Verkehrsteilnehmer wachzurütteln – nicht, möglichst viele Verwarnungen und Bußgeldbescheide auszusprechen. Deswegen seien die Punkte öffentlich genannt. Im Landkreis Neu-Ulm sind es rund 35 Stück – bunt gemischt aus Kontrollen auf Landstraßen und in den Orten. Aufgrund der Pandemielage erfolgen die Messungen überwiegend durch stationäre Anlagen, die an verschiedenen Orten zum Einsatz kommen. Allerdings sind an besonderen Unfall- und Gefahrenpunkten auch Polizeibeamte mit dem Handlasermessgerät im Einsatz.

Im Norden des Landkreises liegt der Schwerpunkt der Kontrollen in und um Neu-Ulm. Geblitzt wird unter anderem auf der B10 im 70er-Bereich in beide Richtungen und innerorts beidseitig in der Ringstraße und in der Memminger Straße. In Nersingen wird in der Ulmer Straße gemessen. In Pfaffenhofen steht der Blitzer in der Hermann-Köhl-Straße und am Ortsende Richtung Weißenhorn im Bereich mit zugelassenem Tempo 60.

Hier finden Sie eine Karte mit den Messpunkten im Landkreis:

Die meisten Messstellen gibt es in der Landkreismitte und im Süden. In Weißenhorn müssen Autofahrer innerorts in der Roggenburger Straße aufpassen sowie in der Günzburger Straße in Hegelhofen und der Römerstraße in Attenhofen. Zwischen Weißenhorn und Senden wird die Landstraße im Bereich des zulässigen Tempos von 60 Kilometern pro Stunde ins Visier genommen. In Senden positionieren sich Polizisten in der Daimlerstraße (Tempo 30) und der Hauptstraße in Ay. Zudem wird zwischen Senden und Vöhringen im 70er-Bereich kontrolliert.

In Vöhringen stehen die Blitzer an mehreren Stellen

Blitzer in Vöhringen stehen unter anderem in der Ulmer Straße (30er-Bereich) und der Heerstraße in Illerberg. In Illertissen wird in der Dietenheimer Straße und im 30er-Bereich in der Vöhlinstraße geblitzt. Die Messgeräte stehen außerdem in Altenstadt beidseitig in der Memminger Straße und in der Illertisser Straße (Untereichen). In Oberroth wird im Bereich des Kindergartens das dort erlaubte Tempo 30 kontrolliert und in Unterroth die Illertisser Straße.

