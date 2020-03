vor 31 Min.

Blue Tomato eröffnet bald am Münsterplatz

Ein Leerstand weniger: Die Boarder-Kette gibt Details zur Eröffnung am Ulmer Münsterplatz bekannt.

Seit Wochen sind die Schaufensterscheiben am Münsterplatz mit dem Logo von „Blue Tomato“ verklebt. Jetzt gibt der selbst ernannte Boardsport- und Lifestylespezialist erstmals Details zur Eröffnung im Eckhaus an der Hirschstraße bekannt, in dem bis zur Insolvenz Gerry Weber untergebracht war. 400 Quadratmeter Verkaufsfläche sollen am Donnerstag, 12. März eröffnen. Es ist der 50. Laden des österreichischen Unternehmens. „Nach dem erfolgreichen Ausbau unseres Online-Auftritts treiben wir nun schon seit Längerem auch die Expansion mit physischen Shops stetig voran“, sagt Adam Ellis über den Laden in Ulm. Die Seite blue-tomato.com registriere über 125000 Besucher täglich – Tendenz steigend.

Der persönliche Kontakt sei für Blue Tomato kaum zu ersetzen

Doch der persönliche Kontakt sei dadurch nicht zu ersetzen. Blue Tomato zählt mit mehr als 450.000 Produkten, einem Jahresumsatz von über 98 Millionen Euro (2019) und inzwischen über 600 Angestellten zu den weltweit größten Online-Händlern in dem Bereich. Am Freitag, 13. März geht im Rahmen der Eröffnung in der Reithalle ein Skate Contest über die Bühne. (az)

