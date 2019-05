08:02 Uhr

Blues zum Niederknien im "Fiddler's Green"

Die beiden Freunde Siggi Schwarz und Frank Diez lassen im Pub ihre Gitarren heulen. Am Mikrofon haben sie prominente Verstärkung.

Von Andreas Brücken

Der Gitarrist Siggi Schwarz ist ein gerne und oft gesehener Gast im Pfaffenhofer Irish Pub. Zu seinem jüngsten Konzert im „Fiddler’s Green“ brachte der Heidenheimer Gitarrist einen musikalisch hochkarätigen Freund aus Berlin mit: Bluesmusiker Frank Diez arbeitete schon mit Little Richard, Jimi Hendrix und Chuck Berry. Auch für Peter Maffay, Volker Lechtenbrink oder Konstantin Wecker spielte er schon Gitarre.

Doch von Starallüren des 68-Jährigen war beim Auftritt im Pub keine Spur zu spüren. Stattdessen ließ sich Diez gleich zu Beginn des Konzertes zu einer Liebeserklärung an die Kneipe hinreißen. „Was für ein geiler Pub ist das denn – das hätte ich hier nie erwartet!“, sei der erste Gedanke von ihm gewesen, als er zur Tür hereinkam, gesteht der Musiker und legt in seiner Charmeoffensive gleich noch eine Schippe drauf: „Das ist hier wie Urlaub – hoffentlich muss ich von meiner Gage keine Kurtaxe bezahlen.“ Kein Wunder also, dass der Berliner und das Pfaffenhofer Publikum, das dicht gedrängt vor der Bühne das Konzert verfolgt, nicht lange brauchen, um sich füreinander zu begeistern.

Frank Diez' Gitarre gehörte einst Eric Clapton

Fast schon sakraler Respekt kommt auf, als Diez verrät, dass seine mitgebrachte Gitarre einmal Eric Clapton gehörte. Ausgestattet mit so viel versprechendem musikalischen Werkzeug, zeigen Diez und Schwarz, welche Töne aus ihren Instrumenten zu holen sind. Als „einen Tauchgang in den eisenharten Blues“ bezeichnet der Berliner Bluesmusiker den Auftritt. Und tatsächlich quälen die beiden Künstler aus ihren Instrumenten leidenschaftliches Heulen, Stöhnen und Kreischen heraus. Sie würgen an den Gitarrenhälsen und reißen an den Seiten bei legendären Songs wie „While My Guitar Gently Weeps“ von den Beatles, J. J. Cales „Cocaine“ oder „Unchain My Heart“, mit dem Ray Charles und Joe Cocker große Erfolge hatten.

Sänger Tom Croèl gab mit seiner Stimme noch das musikalische Sahnehäubchen oben drauf.

