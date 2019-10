vor 19 Min.

Bluestage auf zwei Termine geschrumpft

Kurzfristige Absagen treffen das Charivari

So viel Pech hatten die Charivari-Mitarbeiter in den vergangenen 32 Jahren noch nie: Erst hat Bruce Katz wenige Wochen vor Tourbeginn alle Termine abgesagt – und nun hat auch Lindsay Beaver mitgeteilt, dass sie nicht nach Deutschland kommen wird. Grund hierfür sind wohl Unstimmigkeiten mit dem deutschen Agenten. Da sich in der verbleibenden Zeit kein adäquater Ersatz finden lässt, bleiben vom Bluesherbst in der Begegnungsstätte nur noch zwei Termine übrig.

Mit Peter Karp kommt am Donnerstag, 17. Oktober, ein Musiker ins Charivari, der zu den Großen des Genres gehört. Er sammelte in den Clubs der Lower East Side seine ersten Erfahrungen. Später begleitete er musikalische Größen wie Mink de Ville, Don Henley, Ritchie Havens oder Jackson Brown. Sein aktuelles Album „The American Blues“ besticht nach Angaben der Organisatoren durch Karps raue Stimme und seine meisterhafte Beherrschung von Gitarre und Piano.

Am Donnerstag, 24. Oktober, tritt dann die französische Blues- und Rock-Sängerin Véronique Gayot in den Gewölben an der Stuttgarter Straße auf. Begleitet wird sie von Timo Gross mit Band. Gayots Powerstimme erinnert nicht nur die Bluestage-Macher an Beth Hart oder Melissa Etheridge. Gross hat sich als Gitarrist und Sänger einen hervorragenden Ruf erspielt. Er war mehrmals für den Preis der Deutschen Schallplattenkritik nominiert, den er auch 2012 für „Fallen from Grace“ erhielt. Seitdem erhielt er noch drei weitere Nominierungen.

Beide Konzerte beginnen um 20.30 Uhr. (az)

Karten für die beiden Konzerte gibt es beim Plattenladen Soundcircus in Ulm, Frauenstraße 40, Telefon 0731/29365.

