01.04.2019

Blutige Späße

Auch die vierte Episode des „Tatortreinigers“ ist wieder ein großes Vergnügen – aber diesmal auch ein bisschen rührend

Von Dagmar Hub

Auf der Bühne fließen reichlich Tränen. Die aber haben nicht viel mit den Verblichenen zu tun, deren Sterbeorte der „Tatortreiniger“ Heiko Schotte in der vierten Episode des gleichnamigen Dauerbrenners der Jungen Ulmer Bühne zu säubern hat. Im Publikum dagegen gibt es viel zu lachen, denn Schotty (Markus Hummel) – in der hintergründigen Originalserie des NDR gespielt von Bjarne Mädel – ist zwar eine Seele von Mensch, aber um mehrere Ecken herum zu denken, ist seine Sache ebenso wenig wie die ihn angeblich auszeichnende Sensibilität, mit der sein Chef für Schottys Einsatz wirbt.

Live-Hörspiel statt Schauspiel: Die Akteure des „Tatortreinigers“ schlüpfen als Sprecher in verschiedene Rollen, spielen sie über Kleidung und Requisiten an und erzeugen gleichzeitig alle Geräusche des Hörspiels live auf der Bühne selbst. Da bekommen Klobürste, Baströckchen-Püppchen und die uralte Küchenmaschine ganz neue Funktionen.

In den beiden neuen Episoden von „Der Tatortreiniger 4“ gerät Schotty über zwei Todesfälle an ganz unterschiedliche Menschen. In „Sind Sie sicher?“ ist das Herr Grimmehein, der arrogante Chef einer Consulting-Firma, dessen Spezialität es ist, Menschen an den Rand des Nervenzusammenbruchs zu bringen, indem er sie mit mächtiger Phrasendrescherei einschüchtert. Die Zeit, die die Angestellten auf der Firmentoilette verbringen, wird – geschlechtergetrennt – bis auf die Sekunde kontrolliert und wer mehr als die erlaubten zwei Minuten auf dem stillen Örtchen verbringt, den bestraft das Team zwangsläufig, weil es die versäumte Zeit hereinarbeiten muss. Schotty allein verbraucht locker die Zeit von vier Angestellten.

Nicht umsonst steht vor dem Büro dieses Chefs die lebensgroße Statue eines goldenen Gorillas. Schotty hat zwar viel Geduld und den Blutfleck vom weißen Teppich zu entfernen, ist er einfach seinem Berufsethos schuldig – aber was zu viel ist, ist auch für den Putzmann zu viel, und das ist in diesem Fall Grimmeheins Verhalten. Eine herrlich schräge Geschichte ist das, in der sich Sven Wisser ganz in Gold so richtig schön aufblasen darf.

Nach der Pause stößt Schotty in einer Altbauwohnung auf die völlig derangierte Dagmar Drechsler (Sina Baajour), die Schwiegertochter eines Verstorbenen, der den Parkettboden vor seinem Ableben noch mit so manchem verschmutzt hat. An der überforderten Schwiegertochter, die Ehe, Kind und Arbeit schon schwer unter einen Hut bekommt, bleibt auch noch die Vorbereitung der Trauerfeier hängen – und Putzmann Schotty läuft im Bemühen, ihr zu helfen, zu großer Form auf.

Diese Episode ist weitaus melodramatischer und sogar ein bisschen rührend, sie hat aber gleichzeitig auch die Qualitäten von Loriots „Lottogewinner“ Erwin Lindemann, der mit dem Papst eine Herrenboutique eröffnen wollte. Wenn die Zahnprothese des Verblichenen über die Bühne hüpft, können die Zuschauer das Kichern kaum unterdrücken.

Die nächsten Aufführungen von „Der Tatortreiniger 4“: 6. April (im Alten Theater) sowie am 18. Mai und am 22. Juni auf der Spatzenwiese.

