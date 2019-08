vor 55 Min.

Blutspender gesucht

Nach dem Sommerurlaub müssen viele Engagierte eine Pause einlegen

Mit dem Ende der Sommerferien beginnt für viele Menschen im Freistaat wieder der Alltag. Und auch in diesem sollte das Blutspenden nicht vergessen werden.

Wie das Bayerische Rote Kreuz (BRK) mitteilt, ist es gelungen, die Versorgung aufrecht zu erhalten – dank einer außergewöhnlichen Spendebereitschaft trotz Hitzewelle und Urlaubszeit. Doch auch nach dem Urlaub sei es wichtig, Blut zu spenden. Denn reisende Lebensretter müssen nach Auslandsaufenthalten in bestimmten Risiko-Gebieten zum Schutz der meist schwerkranken Empfänger vor Infektionskrankheiten teilweise eine gewisse Zeit von der Blutspende zurückgestellt werden, teilt der Blutspendedienst mit. Dies mache sich bei den Spenden bemerkbar.

Engagierte haben wieder Gelegenheit, in den nächsten Tagen in der Region zur Blutspende zu gehen. In Senden am Montag, 9. September, von 16.30 bis 20.30 Uhr im Haus der Begegnung, Pfarrheim St. Josef. Und in Bellenberg am Mittwoch, 11. September, von 17 bis 20.30 Uhr im Rotkreuzheim, Am Sportplatz 5. Allein in Bayern werden laut BRK täglich etwa 2000 Blutkonserven benötigt. Mit einer Spende können Engagierte bis zu drei kranken oder verletzten Menschen helfen, so das BRK. (az)

