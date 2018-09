20:20 Uhr

Böfinger Steige: Auto kracht in Tram

Zu einem Straßenbahnunfall ist es am Donnerstagabend in Ulm gekommen.

Eine Autofahrerin übersieht eine rote Ampel und gibt Gas. Gleichzeitig nähert sich eine Straßenbahn.

Zu einem Straßenbahnunfall ist es am Donnerstagabend gegen 18.20 Uhr in Ulm gekommen. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, überfuhr eine 41-jährige Autofahrerin eine rote Ampel und krachte zwischen Böfinger Steige und Buchenlandweg in eine Straßenbahn. Sie wurde leicht verletzt, ein Kind, das mit im Auto saß, blieb unverletzt. Der Schaden an den Fahrzeugen stand gestern noch nicht fest. (az)

Themen Folgen