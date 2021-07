"Mitsingen strengstens erlaubt": Musikkabarettist Walter Spira spielt in Bollingen

Spira verspricht gemeinsames Singen und "geselliges Beisammensein" unter freiem Himmel, auf dem Sportgelände des VfL Bollingen in der Blautalstraße.

"Mitsingen strengstens erlaubt" - unter diesem Motto treten der Ulmer Musikkabarettist Walter Spira und seine MSE-Band am Samstag, 17. Juli, in Bollingen ( Dornstadt) auf. Spira verspricht gemeinsames Singen und "geselliges Beisammensein" unter freiem Himmel, auf dem Sportgelände des VfL 1921 Bollingen in der Blautalstraße. Beginn des Konzerts ist um 18 Uhr. Um das Mitsingen zu erleichtern,verteilt die MSE-Band Texthefte. Bei schlechter Witterung wird das Konzert auf Sonntag, 25. Juli, ab 17 Uhr verlegt. (AZ)