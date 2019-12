17:45 Uhr

Bombennacht 1944: Christi Geburt in den Trümmern Ulms

80 Prozent der Wohnungen wurden in der Bombennacht vor 75 Jahren zerstört. Nach dem Krieg griff eine einfache Krippe aus Karton den Alltag berührend auf.

Von Dagmar Hub

Heute jährt sich jener Tag zum 75. Mal, an dem das alte Ulm beim Luftangriff von über 300 britischen Bombern nahezu dem Erdboden gleichgemacht wurde. Die Zahlen jenes 17. Dezember 1944 sind in Büchern nachzulesen, das Leid der Menschen aber kaum vorstellbar: 707 Menschen kamen an jenem Abend des 17. Dezember 1944 in der Ulmer Innenstadt ums Leben, vier Fünftel des Wohnungsbestandes wurden zerstört oder hatten Treffer erlitten. Die Menschen hatten fast alles verloren – nur das Münster, das in jenen kalten Tagen kurz vor Weihnachten vielen zum Obdach wurde, obwohl es auch dort bitterkalt und zugig war, ragte fast unbeschädigt aus den Trümmern.

Wie tief sich diese Bilder in das Gedächtnis der Stadt einprägt haben, zeigt die Ulmer „Trümmerkrippe“ – ein Bastelbogen für das Weihnachtsfest 1946, als Familien wieder begannen, ein bisschen Weihnachten in die Häuser und Unterkünfte einziehen zu lassen.

Vier Fünftel der Wohnungen in Ulm wurden in der Bombennacht zerstört

Der Karton ist relativ derb, die Farben sind einfach und ohne Abstufungen: Zur Adventszeit 1946 wurde in Ulm ein Krippenbastelbogen der im Frühjahr jenes Jahres von Inge Aicher-Scholl gegründeten Volkshochschule gedruckt. Ob der Bogen damals verschenkt oder verkauft wurde, ist heute nicht mehr zu erfahren. Nur noch wenige Familien besitzen ein unzerschnittenes Exemplar jenes Bogens; die Steinheimer Organistin Dorothea Goede, die die Neu-Ulmer Zeitung ihr Exemplar fotografieren ließ, hegt es wie einen Schatz. Auch die Pfuhlerin Annemarie Stumpp besitzt noch eine „Trümmerkrippe“; ein Mann, dessen Namen sie nicht mehr weiß, habe ihrem Krippeles-begeisterten Ehemann eines Tages vor langer Zeit einige solche Bögen gebracht, erinnert sich die Pfuhlerin.

Der Text auf dem Bastelbogen richtet sich erklärend an einen Adressaten, der „lieber Freund“ genannt wird – ob er nun ein aus Gefangenschaft heimgekehrter Vater sei, der seinen Kindern ein wenig Weihnachten bereiten wollte, oder ein Kind, das seiner Mutter oder seiner Freundin eine Überraschung schenken wollte. Der Text beschreibt, wie die Teile der Krippendarstellung auszuschneiden und mit den umklappbaren Aufstellern zu stabilisieren seien, wie die Szenerie mit einem vielleicht übrigen „Kerzenstümpchen“ zu erleuchten sei.

Ulm: Trümmerkrippe aus der Nachkriegszeit

Die Details der Krippe schildern die Empfindungen der Menschen zu jenen Weihnachtstagen berührend und wortlos: Die Geburt Jesu findet in den Trümmern der Ulmer Innenstadt statt, auf denen eine Schar kleiner Engel sitzt. Nicht Hirten lugen neben den Königen auf die Szenerie, sondern Einheimische – ein Mann im blauen Fuhrmannshemd zum Beispiel, und eine alte Frau in schwäbischer Tracht. Eine Familie kommt aus den Trümmern zur Krippe: ein Großvater, eine Frau und ein Kind. Das Bild erinnert daran, dass zu jener Zeit viele Kinder ohne Vater aufwuchsen, weil diese Männer im Krieg gefallen oder noch in Kriegsgefangenschaft waren. Die Perspektive ist erkennbar, hinter den stehen gebliebenen Giebeln ist Münsterturm zu sehen.

Wer die „Trümmerkrippe“ schuf, steht nicht auf dem Bastelbogen. Recherchen zufolge dürfte die Autorin des Bastelbogens aber die 2008 im Alter von 93 Jahren verstorbene Elsbet Zumsteg-Brügel gewesen sein, die in der von Inge Aicher-Scholl gerade neu gegründeten Volkshochschule im Bereich der künstlerischen Bildung und der Kunstgeschichte arbeitete und die selbst als Künstlerin und Autorin tätig war und die später lange Jahre Vorsitzende des Ulmer Kunstvereins war. Zumsteg-Brügels Engagement für Menschen in Not zeigte sich in jenen Jahren aber auch dadurch, dass sie eine Werkstatt aufbaute, in der nach Ulm gekommene Flüchtlinge Schuhe aus Maisstroh fertigten und damit Arbeit fanden.

