Brachial komisch, dieser Münchner

Beim Auftritt des Komikers Harry G im Roxy muss das Publikum einiges aushalten. Doch die Witze zünden.

Von Sebastian Mayr

Drei Viertel des Auftritts sind vorbei, da klappt Harry G vor Lachen fast auf der Bühne zusammen. Geht ihm nach dem Gag-Dauerfeuer die Luft aus? Nein, Augenblicke später macht der Komiker weiter. Äfft einen fränkischen, zwergenhaften Fitnesstrainer nach und greift zu seiner Lieblingsmasche: irgendjemanden im Publikum dumm anreden. Dann grinst er, breitet die Arme aus und sagt: „Ich seh’s schon vor mir, was morgen in der Zeitung steht. Harry G im Roxy in Ulm: einfach alle beleidigt.“

Ganz so einfach ist es nicht. Harry G, der im wahren Leben Markus Stoll heißt, schmeißt zwar mit Schimpfwörtern um sich (Drecksau, Arschloch, Grattler, Rindviech) und verschont damit nicht einmal eine Mücke, die sich auf die Bühne verirrt hat. Doch wie er mit dem Publikum umgeht, ist bei aller Grobheit richtig stark. Johannes aus Roggenburg, Jessica und ein paar andere in den ersten Zuschauerreihen müssen sich zwar eine Serie von Breitseiten gefallen lassen. Aber Harry G greift auf, was sie ihm zurufen, und dreht daraus immer wieder neue Gags. Manchmal viele Minuten später.

Der Komiker mit dem unvermeidlichen Hut schafft es im gut gefüllten Roxy, aus dem einzelnen Satz eines Zuschauers Probleme der Menschheit abzuleiten. Gut, weltbewegend sind die nicht. Aber es sind Fragen, die wohl nicht nur ihn quälen: Wie schafft man es, nicht mit seiner Mutter auf Facebook befreundet sein zu müssen? Und warum ist Joggen ein total bescheuerter Sport? Er macht den Alltag greifbar, wenn er über sein Leid im Fitnessstudio, Kurznachrichten-Irrläufer und die unendlich langsam getippten WhatsApp-Nachrichten seiner Mutter flucht. Er ist dabei wahnwitzig ordinär, aber eben auch schlagfertig und oft wirklich witzig. „Irgendwann sagt die Katz, sei um zehne wieder dahoam“, ruft er einem Zuschauer zu, der ihm verraten hat, warum er sich nicht bei Facebook angemeldet hat: Seine Tochter habe es verboten.

Harry G grantelt brachial und verschont niemanden. Immer wieder fragt er das Publikum: wer hat schon dies, wer hat schon das? Irgendwann traut sich keiner mehr, den Arm zu haben. Aber bei Fragen wie „Wer war schon bei der MPU?“ und „Wer ist in einer Beziehung, wäre aber lieber Single?“ ist das eigentlich auch kein Wunder.

Angefangen hat der 38-Jährige im Internet. Seine Kurzclips über den „Isarpreiß“ und Münchner Klischeebilder eroberten die Landeshauptstadt. Inzwischen tritt Harry G im Fernsehen auf und tourt durch die ganze Republik. Seinem Programm „Harry die Ehre“ ist das Konzept der knappen Videos noch immer anzumerken. Der Wahlmünchner, geboren in der Oberpfalz und aufgewachsen am Schliersee, reiht 90 Minuten lang Gag an Gag. Auch wenn nicht alles neu ist: Gemessen an der enormen Zahl sind erstaunlich wenig Witze schlecht.

Einziger Haken: Viele Bilder sind arg simpel. Männer saufen Bier, Frauen können nicht werfen, Duisburg ist hässlich, in Köln wohnen Tunten und in Dresden Nazis. Doch immer, wenn Harry G seinen Klischeestapel höchstmöglich aufgetürmt hat, schmeißt er ihn um und nimmt wahlweise die Bayern, das Publikum oder sich selbst und seine Familie auf den Arm. Gerade richtig oder gerade noch rechtzeitig? Geschmackssache. Harry G ist brachial, brachial komisch.

