vor 16 Min.

Brand in Weißenhorner Lagerhalle löst Großeinsatz der Feuerwehr aus

Eine Lagerhalle ist am Sonntagabend in Weißenhorn durch ein Feuer schwer beschädigt worden.

Ein Gebäude in der Dietschstraße in Weißenhorn hat am Sonntagabend gebrannt. Es wurde schwer beschädigt.

In einer Lagerhalle ist am Sonntagabend in Weißenhorn ein Feuer ausgebrochen. Das Gebäude wurde schwer beschädigt. Zahlreiche Feuerwehrleute rückten an, um den Brand zu löschen. Verletzte gab es durch das Feuer nicht, hieß es vor Ort.

Bei dem Gebäude in der Dietschstraße in Weißenhorn handelt es sich um die Lagerhalle einer Firma, die ihren Betrieb zuletzt eingestellt hatte. In dem Bauwerk aus Holz befand sich noch einiges Material. Wie hoch der durch den Brand verursachte Schaden ist, war am Abend noch nicht klar.



Zwar konnten die Mitglieder der Feuerwehren das Feuer relativ zügig unter Kontrolle bringen. Allerdings wurde das Gebäude durch Flammen und Hitze schwer in Mitleidenschaft gezogen. (wis, AZ)

