Brand in Witzighausen: Feuerwehr im Weiherweg im Einsatz

Die Feuerwehr ist derzeit im Sendener Stadtteil Witzighausen im Einsatz. In einem Keller kam es zu einem Brand.

In Witzighausen läuft zur Stunde ein Einsatz der Feuerwehr. Dort hat es in einem Keller in einem Gebäude im Weiherweg gebrannt. Wie die Polizei auf Anfrage unserer Redaktion mitteilt, seien aber nach derzeitigem Sachstand keine Personen in Gefahr. Auch das Feuer sei schnell unter Kontrolle gebracht worden.

Brand in Witzighausen: Feuerwehr im Einsatz

Mitgeteilt wurde demnach der Brand am Freitag gegen 13.45 Uhr. Um 14.05 Uhr erfolgte bereits die Mitteilung, dass das Feuer gelöscht sei. Zur Schadenshöhe wie auch zur Ursache konnte die Polizei noch keine Angaben machen. (AZ)

Weitere Informationen folgen.

Lesen Sie dazu auch: