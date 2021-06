Anschlag auf Synagoge: Weggefährte bescheinigt Verdächtigem ein "gutes Herz"

Plus Nach dem Brandanschlag auf die Ulmer Synagoge werden immer mehr Einzelheiten über den Tatverdächtigen aus Ulm bekannt. Ein früherer Weggefährte berichtet.

Ein 45-Jähriger aus Ulm soll den Brandanschlag auf die Ulmer Synagoge verübt und sich nach der Tat in die Türkei abgesetzt haben. Nach ihm wird nun international mit einem Haftbefehl gefahndet. Das gaben die Ermittlungsbehörden jetzt bekannt. Doch welches Motiv könnte der Mann gehabt haben? Antisemitisch? Islamistisch? Ein Zeitgenosse früherer Jugendtage des Tatverdächtigen sagt: "Davon war er kilometerweit entfernt."