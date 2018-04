vor 38 Min.

Brandanschlag auf Moschee war politisch motiviert

Drei weitere Männer mit kurdischen Wurzeln festgenommen. Sieben Personen sind nun insgesamt im Visier der Polizei.

Nach dem Brandanschlag auf eine Moschee der Islamischen Gemeinschaft Millî Görüs (IGMG) am Eihinger Tor in Ulm vor knapp zwei Wochen hat die Polizei weitere Details bekannt gegeben: Nach den bisherigen Erkenntnissen der Ermittlungsgruppe waren an dem Brandanschlag sieben Personen beteiligt. Bereits am vergangenen Mittwoch wurden wie berichtet durch die Polizei vier Männer wegen des dringenden Tatverdachts festgenommen und nachfolgend dem Haftrichter vorgeführt. Die vier Syrer im Alter zwischen 18 und 27 Jahren befinden sich seitdem in Justizvollzugsanstalten.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei führten am Donnerstag zur Festnahme dreier weiterer Männer. Den Männern wird vorgeworfen, an der Herstellung der später verwendeten Brandsätze beteiligt gewesen zu sein. Die Polizei durchsuchte am Donnerstagmorgen die Wohnungen der Männer in Neu-Ulm und dem Landkreis Dillingen. Dabei wurden die 21 und 23 Jahre alten Syrer und der 34 Jahre alte Türke, allesamt kurdischer Volkszugehörigkeit, festgenommen. Sie wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart noch am selben Tag dem zuständigen Richter vorgeführt, der die Haftbefehle in Vollzug setzte. Die Männer befinden sich jetzt ebenfalls in Justizvollzugsanstalten.

Den sieben Tatverdächtigen, denen die Begehung beziehungsweise Beteiligung an den Verbrechenstatbeständen des versuchten Mordes und versuchter Brandstiftung vorgeworfen wird, drohen bei einer Verurteilung mehrjährige Haftstrafen. Einer der Männer hat die Tat inzwischen gestanden. Die anderen schweigen zu den Vorwürfen. Das Tatmotiv dürfte nach den bisherigen Ermittlungsergebnissen und der Aussage eines der Tatverdächtigen in der türkischen Militäroffensive auf Afrin zu sehen sein. Die Ermittlungen, schwerpunktmäßig die Auswertung beschlagnahmter Mobiltelefone und anderer elektronischer Speichermedien, dauern noch an.

Nach den Erkenntnissen aus der Spurensicherung traf wie berichtet eine der Flaschen, die mit einer brennbaren Flüssigkeit gefüllt war, ein Fenster im Erdgeschoss des Hauses, hinter dem sich ein Raum des Moscheevereins befindet. Das Glas hielt stand, die Flasche fiel zu Boden und ging dort in Flammen auf. Staatsanwaltschaft und Polizei gehen davon aus, dass der Angriff gegen den Moscheeverein gerichtet war. Angesichts dessen, dass sich zur Tatzeit acht Menschen im Gebäude befanden, ermitteln die Behörden wegen versuchten Mordes und versuchter schwerer Brandstiftung. (heo)

