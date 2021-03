vor 6 Min.

Brauchen Hunde in Senden eine Freilaufzone?

Plus Die BiSS-Fraktion möchte gerne im Stadtpark Senden eine umzäunte Fläche, auf der Hunde ohne Leine toben dürfen. Die Idee kommt jedoch nicht bei allen gut an.

Von Carolin Lindner

Hunde brauchen jeden Tag ihre Bewegung - je nach Größe und Alter des Tieres variieren die Spaziergänge in Dauer und Länge. Gerade große Tiere jedoch müssen auch mal richtig rennen. Doch das, so sagt es Stadtrat Yusuf Cinici (BiSS), sei in Senden kaum möglich, weil Leinenpflicht herrsche. Er brachte deswegen die Idee ein, eine Hunde-Auslaufzone in Senden einzurichten. Der Gedanke: Einen eingezäunten Bereich schaffen, auf dem sich die Hunde ungestört und ohne Leine austoben dürfen. Bei anderen Kommunalpolitikern kam die Idee jedoch nicht so gut an.

Cinici stellte im Namen seiner Fraktion den Antrag, einen Bereich für Hunde zu schaffen, in dem die Tiere ohne Leine laufen dürfen. Einen geeigneten Platz solle die Verwaltung suchen, ins Gespräch brachte die Fraktion beispielsweise einen Teil des Stadtparks. Mit der neuen Satzung, in der wie berichtet auch die Steuern für Hundehalter teilweise erhöht wurden, sei es "nur noch im heimischen Garten und in den eigenen vier Wänden" möglich, auf die Leine zu verzichten, so BiSS. "Viele haben aber in Senden keinen eigenen Garten", argumentiert Cinici. Zudem müsse man den Hundehaltern auch etwas zurückgeben, da die Steuern erhöht worden seien.

Idee: Freilaufzone für Hunde könnte in den Stadtpark Senden

BiSS hatte sich vor der Antragstellung bereits einige Gedanken gemacht: In Senden soll eine Freilaufzone eingerichtet werden, die umzäunt wird. Vor dem Eingang solle ein Mülleimer mit Hundekot-Beuteln stehen, im Auslaufbereich eine Hundetränke. Eine entsprechende Nutzungsordnung solle die Regeln festlegen, die innerhalb der Freilaufzone gelten müssen. "Bestimmten Hunderassen wie Kampfhunden sollte die Nutzung untersagt werden, um die Gefahr für kleinere Hunde zu minimieren", heißt es im Antrag.

An Beispielen aus anderen Städten könne man sehen, dass diese Zonen von Haltern und Hunden gerne angenommen werden. In der Region gibt es keine vergleichbaren Angebote. Die Diskussion um eine Auslaufzone für Hunde kam vor etwa einem Jahr auch in Ulm auf, nachdem eine Stadträtin einen entsprechenden Antrag für einen eingezäunten Platz in der Innenstadt gestellt hatte. Dieser wurde erst mal vertagt, die Chancen auf eine Mehrheit im Gemeinderat stehen jedoch eher schlecht. Die meisten Räte waren der Ansicht, es sei zumutbar, die Hunde außerhalb der Stadt laufen zu lassen. Auch die Stadt Ulm möchte nicht für die Kosten eines solchen Platzes in der Innenstadt aufkommen, der Unterhalt sei teuer.

Diese Bedenken teilt auch die Stadt Senden. Kämmerer Manuel Haas wusste auf Anhieb nicht, wie teuer ein solcher Wunsch komme, es müsse jedoch in jedem Fall Geld in den Haushalt gestellt werden. Passenderweise kam der Antrag der BiSS-Fraktion zeitgleich mit der Verabschiedung des Haushalts auf die Tagesordnung - dies wiederum gab ihm wenige Chancen auf Erfolg. Denn kurz zuvor betonte jede Fraktion - auch BiSS-, dass keine Zeit für Wünsche sei und die Stadt sparen müsse. "Wenn ich einen großen Hund hab, dann pack ich den eben ins Auto und fahr dorthin, wo er laufen kann", sagte Regina Rusch ( SPD). Auch Georg Schneider (SPD) mahnte erneut an, zu sparen. Der Antrag wurde gegen die Stimmen von Helmut Meisel (Grüne) und BiSS abgelehnt.

Cinici: Erhöhte Steuern sollten Bürgern in Senden auch etwas bieten

Yusuf Cinici versuchte zuvor dennoch, seine Stadtratskollegen zu überzeugen: Wenn man schon die Hundesteuer erhöhe, müsse man den Bürgern dafür auch etwas bieten. Dieser Gedanke sei aber falsch, verbesserte Haas. Eine Steuer diene nicht dazu, Projekte zu finanzieren. Die Hundesteuer sei eine Luxussteuer. Und auch in einem anderen Bereich verbesserte die Verwaltung die BiSS-Fraktion: Mit Ausnahme einiger Straßenzüge in der Innenstadt und bestimmter Jahreszeiten wie der Brut- und Setzzeit von Anfang April bis Mitte Juli gelte auf Sendener Gemarkung keine Leinenpflicht, sagte Andreas Sundarp von der Sendener Verwaltung. Von einem Leinenzwang betroffen seien lediglich fünf Prozent der Gemarkung.

Sundarp hatte zudem einige konkretere Zahlen parat. Die Größe der Auslaufzone werde nach der Anzahl der gemeldeten Hunde bemessen, das seien in Senden etwa 1000. Für jedes Tier müssten demnach ein bis eineinhalb Quadratmeter Fläche bereitgestellt werden - also insgesamt 1000 bis 1500 Quadratmeter. Zum Vergleich: Ein Fußballfeld ist etwa 7000 Quadratmeter groß. Diese Fläche müsse man umzäunen und zwar entweder mindestens zwei Meter hoch oder die Laufanlage müsste 500 Meter von jeder Straße entfernt liegen. Aufgrund der Gleichberechtigung wäre es zudem schwer, einzelne Rassen auszugrenzen, so Sundarp. Zudem stelle sich die Frage, wie man die Nutzungsregeln auf dem Platz überwache und wer ihn säubere. Auch dies müsse bezahlt werden.

