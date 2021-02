vor 2 Min.

Braucht Neu-Ulm eine eigene Corona-Strategie?

Plus Soll sich Neu-Ulm an Tübingen ein Beispiel nehmen und eine eigene Corona-Strategie verfolgen? Dieser Vorstoß der FWG-Fraktion löst eine kontroverse Debatte aus.

Von Michael Ruddigkeit

Die Fraktion der Freien Wähler im Neu-Ulmer Stadtrat ist der Ansicht, dass Neu-Ulm eine eigene Corona-Strategie verfolgen sollte, um die Pandemie wirksamer zu bekämpfen. Weil sie dazu einen Dringlichkeitsantrag stellte, diskutierte der Stadtrat bereits am Mittwoch im Edwin-Scharff-Haus darüber. Können Städte wie Tübingen und Rostock ein Vorbild für Neu-Ulm sein?

"Die Grundschulen öffnen wieder im Wechselunterricht, und leider ist keine durchdachte und vorbereitete Strategie von den Regierungen und den Behörden vor Ort erkennbar", begründete die FWG-Fraktion ihren Antrag. Die Stadt müsse selbst aktiv werden. Eine eigene Strategie sei notwendig, um das Infektionsgeschehen zu bekämpfen. In Kommunen, die einen solchen Weg verfolgten, wie Tübingen und Rostock, sehe es besser aus als in anderen Städten und Landkreisen, sagte FWG-Stadtrat Andreas Schuler.

Worauf Oberbürgermeister Boris Palmer in Tübingen setzt

Der Tübinger OB Boris Palmer (Grüne) setzt vor allem auf kostenlose Schnelltests für alle Bürger, die von der Stadt in Kooperation mit dem Roten Kreuz angeboten werden. Durchgeführt werden sie auf dem Marktplatz von Ehrenamtlichen. Und das bereits seit Ende November. Laut Palmer haben die massenhaften Tests für Jedermann einen nachweislichen Effekt auf die Inzidenz in Tübingen bewirkt. Ähnlich sieht es in Rostock aus. Die Hansestadt in Mecklenburg-Vorpommern will eine Modellstadt bei der schrittweisen Lockerung von Corona-Beschränkungen werden. Ein Baustein dafür: kostenlose Tests an Schulen.

Mehr Corona-Schnelltests in Neu-Ulm gefordert

Die Neu-Ulmer FWG-Fraktion sprach sich ebenfalls für Schnelltests an Schulen aus, aber beispielsweise auch für städtisches Personal insgesamt sowie für Teilnehmer an Gottesdiensten oder Leistungssportler. Und sie stellte die Frage, ob die Stadt über ihr Hausrecht an Schulen und Kitas nicht dafür sorgen könnte, dass Kinder und Beschäftigte, die Kontakt mit einem Kind in Quarantäne hatten, solange zu Hause bleiben müssen, bis sie einen negativen Test vorlegen. Bisher sei dies gesetzlich nicht so geregelt und trage vermutlich zur Verbreitung des Virus bei. "Die Gesundheitsämter kriegen das nicht hin. Die Kontaktverfolgung haut nicht hin", beklagte Andreas Schuler.

Schüler aus Neu-Ulm müssen bislang ins Testzentrum Weißenhorn

Inzwischen habe die Staatsregierung endlich beschlossen, dass Tests für Schüler und Lehrkräfte angeboten werden. Leider müssten dazu auch Grundschüler aus Neu-Ulm ins Testzentrum nach Weißenhorn fahren, was "völlig unpraktikabel und völlig unsinnig" sei, kritisierte Schuler. "Wir sind dabei, die Reihentestungen in den Kitas hoch zu fahren", erläuterte der zuständige Dezernent Ralph Seiffert den aktuellen Stand. Allerdings würden nur die Erzieherinnen getestet, nicht die Kinder. Laut Schulamt seien keine dezentralen Testungen für Schüler vorgesehen. Jedoch sei die Resonanz bei Schülern und Eltern bislang ohnehin eher gering.

Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger ( CSU) sagte, dass in Sachen Tests Gespräche am Laufen seien. Möglicherweise tun sich also neben den bestehenden Testzentren noch andere Möglichkeiten auf.

Eine eigene Corona-Strategie lehnt die Stadtverwaltung jedoch ab – weil für den Vollzug des Infektionsschutzgesetzes schlicht nicht die Stadt zuständig sei, sondern der Landkreis. "Die zuständige Behörde ist das Gesundheitsamt", verdeutlichte Ralph Seiffert. "Das kann in einen Appell münden, aber darüber hinaus sind uns die Hände gebunden." Was den Inhalt der Corona-Verordnung und der Rahmenkonzepte angehe, sei die Staatsregierung der richtige Adressat.

Das Gesundheitsministerium habe auf eine Anfrage der FWG-Fraktion überhaupt nicht reagiert, das Gesundheitsamt nur mangelhaft, meinte dazu Andreas Schuler. Und das Kultusministerium habe ans Gesundheitsministerium verwiesen. "So kommen wir nicht weiter." Deshalb sei Initiative vor Ort gefragt. Eine klare Mehrheit lehnte dies jedoch ab. Nur sechs Stadträte stimmten für den Antrag der FWG, eine eigene Corona-Strategie für Neu-Ulm zu entwickeln.

Plötzlich kocht das Thema Nuxit im Stadtrat wieder hoch

Natürlich wäre der Infektionsschutz besser bei einer Stadt mit 60.000 Einwohnern aufgehoben, meinte Johannes Stingl (CSU). Aber dazu müsste Neu-Ulm kreisfrei sein, und bekanntlich habe das Innenministerium den Nuxit abgelehnt. "Wir sollten uns hüten, ohne klare gesetzliche Regelungen Aufgaben zu übernehmen, von denen wir meinen, wir könnten sie besser als der Landkreis." Stingl kritisierte: Ausgerechnet die FWG, die damals gegen den Nuxit gestimmt habe, sei jetzt dafür, dass die Stadt ohne gesetzliche Regelung und ohne geklärte Kostenfrage eine Aufgabe des Landkreises übernehmen solle. Die Stadtverwaltung hatte geschrieben, dass eine eigene Corona-Strategie für Neu-Ulm, je nach Ausprägung, zwischen 100.000 und 500.000 Euro im Monat kosten würde.

Die FWG-Fraktion solle sich doch an ihre Kollegen im Kreistag oder an die Freien Wähler im Landtag wenden, diese seien schließlich in der Regierung, so Stingl. Im Übrigen empfahl er, bei kritischen Fragen erst mal mit dem Landrat zu reden. "Die Aufgabenerledigung durch das Landratsamt kann sich durchaus sehen lassen", befand Stingl.

"Wir sollten in eine Kommunikation treten und aktiv mit den Informationen an die Bürger rausgehen", forderte Roland Prießnitz (FWG). "Es geht darum, dass wir den Inzidenzwert dauerhaft wieder nach unten bringen, damit Einzelhandel und Gastronomie wieder öffnen können und wir wieder in ein halbwegs normales Leben kommen können." Stephan Salzmann (PRO) nannte das Beispiel Rostock hervorragend. Man müsse doch "so viel Arsch in der Hose haben", um vor Ort Verantwortung zu übernehmen. Deshalb solle die Stadt ans Landratsamt und an die Schulen gehen und die Kooperation suchen.

