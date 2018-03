06:00 Uhr

Brücke am Ausee wird saniert

Das alte Bauwerk beim Spielplatz in der Friedrichsau ist abmontiert. Mitte Mai sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Eine Frage ist aber noch offen.

Von Petra Vögele

Wer derzeit den Oberen Ausee in der Friedrichsau umrundet, erlebt eine Überraschung. Denn die Brücke fehlt. Sie ist wegen Sanierungsarbeiten abmontiert worden. „Die Brücke war in einem schlechten Zustand“, sagt Gerhard Fraidel, Leiter der städtischen Abteilung Verkehrsinfrastruktur auf Anfrage unserer Zeitung. Im vergangenen Jahr sei das Bauwerk provisorisch in Betrieb gehalten worden. Ob es eine Sanierung werden würde oder eine ganz neue Brücke, hing nicht zuletzt an den Kosten. So hätte eine neue Brücke etwa 200000 Euro gekostet, sagt Fraidel weiter. Inzwischen ist die Entscheidung gefallen: Die alte Brücke wird saniert. Dafür wird vorhandenes Material weiter genutzt, wie etwa die Betonpfeiler.

Die neue Konstruktion soll den Abmessungen der alten Holzbrücke entsprechen. „Die Kosten werden ungefähr bei 50000 Euro liegen“, sagt Fraidel. Dabei soll die sanierte Brücke den aktuellen gesetzlichen Vorschriften entsprechen. Das Geländer wird demnach nicht mehr waagrecht, sondern senkrecht verlaufen. Der Abstand zwischen den Streben beträgt dann in etwa zwölf Zentimeter. So könne kein Kind hindurchschlüpfen, sagt Fraidel. Bei der alten Brücke sei es möglich gewesen, über das Geländer zu klettern. Das sollen die vertikalen Streben verhindern. Dass das Bauwerk nicht schon früher saniert wurde, liegt Fraidel zufolge am Bestandsschutz, unter dem die Brücke stand. Doch beim Bau von Spielplätzen – wie es gerade in der Friedrichsau geschieht – müssen für in der Nähe gelegenen Brücken aktuelle Vorgaben eingehalten werden.

Noch unklar ist, aus welchem Material die gesamte Brücke bestehen wird. Als Längsträger dient eine Stahlunterkonstruktion, bisher war diese aus Holz. Das Geländer wird entweder aus Stahl und Holz oder komplett aus Stahl gefertigt. Das soll zunächst getestet werden, bevor die ganze Brücke steht. Spaziergänger und Radfahrer erwartet beim Überqueren der Brücke künftig ein rutschfester Boden. Das neue Bauwerk soll dem bisherigen und jenem am Stadtregal an der Blau ähnlich sehen.

Umgesetzt wird die Sanierung durch den Baubetriebshof. Ziel ist es, dass die Brücke begehbar ist, wenn der neue Spielplatzes Mitte Mai fertiggestellt ist.

