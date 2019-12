12:00 Uhr

Brutaler Angriff auf Sanitäter: Bewährungsstrafe für Angeklagten

Ein 24-Jähriger ist vom Amtsgericht Neu-Ulm zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten verurteilt worden. Sein Opfer leidet noch heute unter den Folgen.

Von Ariane Attrodt

Sie wollten ihm helfen und wurden am Schluss zu Opfern: Am Amtsgericht Neu-Ulm ist am Dienstagmorgen ein Prozess gegen einen 24-Jährigen verhandelt worden, der einen Rettungssanitäter, einen Notarzt und einen Polizisten verletzt hat. Richter Thomas Mayer verurteilte den jungen Mann unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten.

Zugetragen hat sich alles im März diesen Jahres. Kurz nach 22 Uhr erreichte die Notrufzentrale ein Anruf von der Schwester des späteren Angeklagten, dass ihr Bruder Hilfe brauche. Vor Gericht sagte der 24-Jährige aus, dass er an paranoider Schizophrenie und Depressionen leide, und zum Tatzeitpunkt seine Medikamente nicht genommen habe. "Ich dachte, mein Leben läuft ganz gut und das brauche ich nicht mehr", sagte junge Mann. An jenem Abend habe er eine "schlimme Attacke" gehabt, zunächst eine halbe Flasche Gin getrunken und dann den Inhalt des Medikamentenschranks "eingeworfen".

Rettungssanitäter brutal angegriffen: Ein Jahr und sechs Monate auf Bewährung

Als der Rettungswagen eintraf, so heißt es in der Anklage, ist der junge Mann zunächst ruhig mit den beiden Einsatzkräften mitgegangen und habe sich auf die Liege im Wagen gelegt. Als der Rettungssanitäter gegenüber dem hinzugerufenen Notarzt bei der Übergabe erklärte, dass der Patient Fentanyl, eine Form von Betäubungsmittel, eingenommen habe - dies hatte der 24-Jährige nach Aussage des Rettungssanitäters ihm vorher selbst gesagt - rastetet der junge Mann, der hobbymäßig Bodybuildung betreibt und dementsprechend stark ist, demnach komplett aus: Er verbiss sich in den Oberarm des Rettungssanitäters, der gerade neben der Liege kniete, um einen Venenzugang zu legen. Danach schlug er ihm mehrmals mit der Faust ins Gesicht. Als der Notarzt zu Hilfe kam, ging er mit Fußtritten auf diesen los und nahm den Rettungssanitäter danach in den Würgegriff. Nur durch einen gezielten Tritt in den Genitalbereich des 24-Jährigen konnte der Notarzt schließlich den Rettungssanitäter aus dem Schwitzkasten retten. Der Notarzt sagte im Prozess, er möge sich nicht vorstellen wollen, wenn der Sanitäter alleine mit dem Angeklagten gewesen oder diese Waffen gehabt hätte. "Wenn der ein Messer rausholt, sind alle tot."

Mittlerweile war die Polizeistreife, die der Rettungssanitäter aus rechtlichen Gründen bereits zu Beginn des Einsatzes angefordert hatte, als klar war, dass der junge Mann Betäubungsmittel intus hatte, vor Ort. Als diese den 24-Jährigen fesseln wollen, wehrte sich dieser heftig, schlug einem der Polizisten mit der Faust gegen die Schläfe. Im Gerangel verlor der junge Beamte sein Funkgerät, schaffte aber noch, den Notrufknopf an dem Gerät zu drücken. "Das kommt bei uns so gut wie nie vor. Das weiß man, dass es brennt", berichtete der junge Polizist vor Gericht. Kurze Zeit später rückten deshalb weitere zehn bis zwölf Streifen an, die Situation geriet wieder unter Kontrolle.

Opfer leidet noch heute unter den psychischen Folgen der Tat

Der Rettungssanitäter, der bei dem Prozess als Nebenkläger auftrat, erlitt bei dem Vorfall eine Bissverletzung am Oberarm, einen Nasenbein- und Rippenbruch sowie mehrere Schädel- und Rippenprellungen. Besonders leidet er jedoch an den psychischen Folgen der Tat: Der 49-Jährige, der seit 20 Jahren hauptberuflich als Rettungssanitäter arbeitet, war bis einen Tag der Verhandlung krank geschrieben, absolviert derzeit Eingliederungstage. "Jetzt schaut man, ob der Kopf wieder mitmacht", sagte der Mann vor Gericht. Es sei das allererste Mal gewesen, dass er solch einen Patienten hatte. Seit Juni geht er regelmäßig zur Psychotherapie, bei ihm wurde eine posttraumatische Belastungsstörung diagnostiziert. Er habe Wortfindungsstörungen, Schwierigkeiten damit, lange Gespräche zu führen. "Man kann sich mit mir unterhalten und dann weiß ich plötzlich nicht mehr worum es geht", erzählte der 49-Jährige. Das seien die Folgen seines Schädel-Hirn-Traumas. Der Notarzt zog sich ebenfalls mehrere Prellungen, Zerrungen an den Armen und blaue Flecken zu. Der Polizist erlitt eine Schädelprellung und die Fehlstellung eines Wirbels an seiner Halswirbelsäule.

Der 24-Jährige,wurde an dem Abend nach dem Vorfall ins Bezirkskrankenhaus nach Günzburg gebracht, verbrachte dreieinhalb Wochen in der geschlossenen Psychiatrie. Er entschuldigte sich während der Verhandlung bei den einzelnen Zeugen, habe bereits Briefe an sie geschrieben. Der Vorfall tue ihm sehr leid, sein Verhalten könne er sich bis heute nicht erklären. "Ich war wie ein aufgeschrecktes Tier, das einfach nur weg wollte", sagte er mehrmals.

Staatsanwaltschaft und Gericht glauben nicht an eine Schizophrenie

Die Staatsanwaltschaft jedoch sah das Verhalten des Angeklagten an dem Abend als "pure Machtdemonstration" und forderte - neben 80 Stunden gemeinnütziger Arbeit und einer Zahlung von 1500 an den Nebenkläger - eine Bewährungsstrafe von einem Jahr und neun Monaten. Dass der Angeklagte an Schizophrenie litt, bezweifelte die Staatsanwaltschaft, ging stattdessen von einer Schutzbehauptung aus. Der Anwalt der Nebenklage schloss sich der Forderung nach einer Strafe von einem Jahr und neun Monaten an. Mit Verweis auf die massiven Folgen für seinen Mandaten wollte er diese jedoch nicht zur Bewährung aussetzen lassen.

Der Wahlverteidiger des Angeklagten jedoch beantragte, ein Gutachten zum psychischen Zustand seines Mandanten einholen zu lassen. Denn darum, ob der 24-Jährige tatsächlich Schizophrenie habe, habe sich "weder das Gericht noch die Staatsanwaltschaft einen Deut gekümmert". Ein solches Gutachten solle dazu führen, die volle Schuldunfähigkeit seine Mandanten, zu belegn.

Richter Mayer verurteilte den jungen Mann schließlich zu einer Strafe von einem Jahr und sechs Monate, die zur Bewährung ausgesetzt werden. Zudem müsse der Angeklagte insgesamt 5000 Euro als Anzahlung des Schmerzensgeldes an den Nebenkläger zahlen und 100 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten. "Es gibt keinen Hinweis auf das Vorliegen einer Schizophrenie", betonte Mayer. Dazu passten die Angaben, welche Medikamente der Angeklagte einnehme, nicht. Diese bezogen sich nur auf Depressionen. Dennoch gehe er von einer verminderten Schuldunfähigkeit aus. Mayer sagt: "Als ich die Akte das erste Mal gelesen habe, hatte ich den festen Vorsatz gegen Sie eine unbedingte Freiheitsstrafe zu verhängen." Dass der 24-Jährige dennoch nicht ins Gefängnis muss, liege daran, dass er keine einzige Vorstrafe hat und sich auch die Entschuldigungen positiv auswirkten.

