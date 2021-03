15:03 Uhr

Bub wird vor Supermarkt in Neu-Ulm gleich zweimal beklaut

Ein 12-Jähriger wird in Neu-Ulm gleich zweimal kurz hintereinander Opfer eines Diebstahls. Jetzt bittet die Polizei um Hinweise von Zeugen.

Ein Zwölfjähriger ist am Donnerstagabend vor einem Verbrauchermarkt in der Memminger Straße in Neu-Ulm gleich doppelt beklaut worden. Das berichtet die Polizei.

Der Junge hatte demnach seinen blau-schwarzen Tretroller der Marke Ethic DTC vor dem Geschäft am Fahrradständer abgestellt und versperrt. Als er nach wenigen Minuten zum Abstellort zurückkehrte, lag das Schloss geöffnet am Boden und sein Roller war nicht mehr auffindbar.

Der Junge legte daraufhin seinen Rucksack, in welchem sich Sportbekleidung und Sportschuhe befanden, ab und rannte in das Geschäft, um seine Mutter zu verständigen. Bei seiner Rückkehr musste der Zwölfjährige dann feststellen, dass auch der Rucksack während seiner Abwesenheit gestohlen wurde.

Der Entwendungsschaden beläuft sich laut Polizei auf mehrere hundert Euro. Zeugen des Vorfalles werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0731/8013-0 bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm zu melden. (AZ)

