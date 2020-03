vor 33 Min.

Buch gibt weiter Gas

Vertrag mit Erdgas Schwaben bis 2041 verlängert

Von Dorothea Brumbach

„Gas boomt.“ Das sagte Uwe Sommer, Prokurist von Schwaben Netz bei dem Termin im Bucher Rathaus, bei dem er und Bürgermeister Roland Biesenberger den neuen Wegenutzungsvertrag, der bis 2041 gilt, unterzeichneten. Erdgas Schwaben ist mit der Tochter Schwaben Netz in Zukunft für Planung, Bau und Betrieb des Gasnetzes in der Marktgemeinde verantwortlich.

Schwaben Netz hatte sich schon in der Vergangenheit als verlässlicher Partner erwiesen. Ein Teil der Bevölkerung von Buch nutzt schon diese Energieversorgung. Um das Bestandsnetz wirtschaftlich zu erweitern, bedarf es nun vieler Bürger, die sich für eine Energieversorgung mit Erdgas und Bio-Erdgas entscheiden. „Eine Umstellung auf Gas ist kostengünstig und einfach“, betonten die Mitarbeiter von Schwaben Netz, Christian Braun und der Rohrnetzmeister Robin Bestler. Vor allem wenn alte Heizanlagen erneuert werden, ist Gas eine Option. „Interessenten können sich ab sofort im Rathaus in Buch melden“, so Hauptamtsleiter Markus Wöhrle.

Erdgas Schwaben schreibt in einer Pressemitteilung: „Aktuell sind mehr als 200 Städte und Gemeinden an 6500 Kilometer Gasleitungen angeschlossen.“ Sowohl öffentliche Einrichtungen als auch private Haushalte nutzten Leistungen von Erdgas Schwaben. Das Unternehmen geht davon aus, dass 75 Prozent aller Bauherren sich derzeit einen Gasanschluss wünschen. 2017 erwarb Erdgas Schwaben vier Wasserkraftwerke an Lech und Wertach. Erdgas Schwaben betreibt derzeit mehr als 20 Ladesäulen für Elektrofahrzeuge, weitere seien geplant. An den Ladesäulen würden die Autos mit Strom aus 100 Prozent Wasserkraft geladen, erklärte ein Sprecher des Unternehmens.

Themen folgen