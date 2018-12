vor 48 Min.

Budenzauber knackt die Millionenmarke

Bilanz des Ulmer Weihnachtsmarkts

Die Ulmer Messe, der Veranstalter des Ulmer Weihnachtsmarkts, der am heutigen Samstag zu Ende geht, ist zufrieden: Die Besucherzahl nähert sich wieder der Eine-Million-Marke. „Ob wir die Marke aber wirklich noch knacken werden, hängt auch vom Wetter ab“, sagt Jürgen Eilts von der Ulm-Messe, die den Weihnachtsmarkt auf dem Münsterplatz organisiert. Überhaupt das Wetter: Noch nie sei es so wechselhaft gewesen wie in diesem Jahr, zumeist feucht und windig bis stürmisch, aber auch mit Schneefall, der den Markt am dritten Adventswochenende in eine Winterlandschaft verwandelte.

Trotzdem sind die Beschicker mit dem Marktverlauf zufrieden. Das Ergebnis einer Umfrage der Ulm-Messe unter den Betreibern der 140 Marktstände hat ergeben, dass die meisten ein ähnliches Ergebnis wie im Vorjahr erzielt haben, zufrieden war man auch mit dem ausgewogenen Zahlenverhältnis zwischen Stammkunden, neuen Besuchern und ausländischen Gästen. Rund 600 Busse wurden bei der Ulm/Neu-Ulm-Tourismus gezählt. Die Bustouristen kommen in der Mehrzahl aus dem Inland, aber auch Italiener und vor allem Schweizer, die den für sie günstigen Wechselkurs nutzen, sind stark vertreten. Das freut auch den Innenstadthandel.

Den hohen Qualitätsstandard des Marktes sicherzustellen, bleibe eine der Hauptaufgaben bei der Planung, versicherte Eilts mit Blick auf den Weihnachtsmarkt 2019. Auch Sicherheit der Besucher und Kleinkriminalität blieben ein Thema, aber angesichts zurückgehender Taschendiebstähle und anderer Delikte stellt auch die Polizei fest: „Das Sicherheitskonzept von Stadt, Ulm-Messe und Polizei hat sich erneut bewährt.“

Gleich nach Schließung der Stände am heutigen Samstag um 20.30 Uhr beginnt der Abbau der Buden und Stände, von denen allerdings einige wenige aus logistischen Gründen erst nach den Weihnachtsfeiertagen abgebaut werden können. Der Weihnachtsbaum wird bis zum 8. Januar bleiben. (az)

