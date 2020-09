vor 34 Min.

Bürger in Gerlenhofen kämpfen um Erhalt der VR-Bank-Filiale

Plus Gerlenhofer wollen die Schließung der VR-Bank nicht hinnehmen und sammeln Unterschriften.

Von Michael Ruddigkeit

Die Tage der VR-Bank-Filiale in Gerlenhofen sind gezählt. Am 15. Dezember soll die Zweigstelle der Genossenschaftsbank dichtmachen, ebenso wie die Filiale in Straß. Doch die Bürger in Gerlenhofen wollen das nicht so einfach hinnehmen – sie hätten dann nämlich gar keine Bankfiliale mehr im Ort.

Deshalb sammeln Bewohner des Neu-Ulmer Stadtteils Unterschriften gegen die Schließung des VR-Bank-Standorts. Listen liegen seit einigen Tagen beim Bäcker, Metzger und in der Apotheke aus.

Kleinere Banken, wie die in Gerlenhofen und Straß, seien nicht wirtschaftlich

Die VR-Bank hatte Anfang des Monats die Schließung der beiden Filialen in Gerlenhofen und Straß angekündigt. Als Gründe nannte die Bank unter anderem überproportionale Kosten für den Erhalt kleinerer Standorte, die anhaltende Negativzins-Situation und die rückläufige Kundenfrequenz. Die Situation der beiden betroffenen Standorte sei in den vergangenen Monaten ausführlich analysiert worden. Die Ergebnisse könne man bei einer wirtschaftlichen Gesamtbetrachtung nicht ausblenden, teilte die Bank mit. Zumal in beiden Filialen Investitionen in Ausstattung und Technik notwendig geworden wären.

„Die Gerlenhofer sind maximal verärgert“, berichtete CSU-Stadträtin und Kreisbäuerin Christiane Ade auf Anfrage unserer Redaktion. „Das wird schon sehr kritisch gesehen.“ Wenn die Filiale dichtgemacht wird, müssten die Gerlenhofer künftig für ihre Bankgeschäfte nach Senden fahren. Die Stadt sei zwar nicht weit weg, aber für viele Senioren, die kein Auto haben, sei das schon ein Problem, so Ade.

Der Slogan "Nachbarschaftsbank" kommt bei den Bürgern nicht mehr gut an

„Bislang haben wir halt alles“, sagte die Gerlenhoferin. „Metzger, Bäcker, Schule, Kita und eben eine Bank.“ Vor elf Jahren wurde die Sparkassen-Filiale geschlossen. Die mobile Sparkasse, im Volksmund „Zaster-Laster“ genannt, machte dann zeitweise halt in Gerlenhofen, danach blieb nur noch der Geldautomat. Und jetzt soll auch noch die VR-Bank-Filiale wegfallen: „Da schrillen bei vielen die Alarmglocken“, beschreibt Christiane Ade die Gemütslage der Bürger. Der Slogan „Die Nachbarschaftsbank“ komme deshalb derzeit nicht so gut an. Die Stadträtin will das Gespräch mit der Filialleiterin in Gerlenhofen suchen, um zu sehen, ob doch noch was zu machen ist. „Ich fände es gut, wenn nach wie vor ein Angebot vor Ort bliebe.“

