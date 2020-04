vor 31 Min.

Bürger sollen sich an die Regeln halten

Appell der OB und Landräte vor Ostern

In einer gemeinsamen Pressemitteilung appellieren der Neu-Ulmer OB Gerold Noerenberg, der Ulmer OB Gunter Czisch, Neu-Ulms Landrat Thorsten Freudenberger sowie der Landrat des Alb-Donau-Kreises, Heiner Scheffold, an die Bürger, sich trotz der Osterfeiertage weiterhin an die Ausgangsbeschränkungen zu halten. „Leider spüren wir alle, dass es dieses Jahr kein Osterfest wie in früheren Jahren sein wird“, heißt es in dem Schreiben.

Während einem die Einschränkungen im Alltag durch die Schließung von Schulen, Kindergärten, Geschäften, durch Kontaktsperren und Ausgangsbeschränkungen sehr nah seien, scheine den allermeisten das Virus fern. „Gerade darum appellieren wir erneut an Ihre Disziplin, Ihr Verantwortungsbewusstsein und Gewissen: Bitte halten auch Sie während der kommenden Osterfeiertage die derzeit geltenden Regeln im Umgang miteinander ein. Verlassen auch Sie die eigenen vier Wände nur, wenn es wirklich notwendig ist, halten Sie in der Öffentlichkeit den vorgeschriebenen Mindestabstand ein, waschen Sie sich so oft wie möglich die Hände und bleiben Sie im Kreis der Menschen, mit denen Sie zusammenleben“, betonen die Politiker.

Die vergangenen Tage hätten gezeigt, dass das Vorgehen funktioniert, die Zahl der Infizierten steige langsamer. Darum sei es umso wichtiger, diesen Weg auch weiter fortzusetzen. „Nur gemeinsam können wir dafür sorgen, dass wir bald wieder zu unserem gewohnten Alltag zurückkehren können.“ Man solle sich aber nichts vormachen: „Wir werden noch einige Zeit in dieser Ausnahmesituation leben müssen, aber es liegt an jedem Einzelnen von uns, dies mit zu beeinflussen.“ In den kommenden Tagen werde es weiterhin Kontrollen geben. Die Politiker bedanken sich bei all jenen, die durch ihre Bemühungen dazu beitragen, die Verbreitung zu verlangsamen.

„Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien frohe Osterfeiertage, auch wenn Sie diese nur im kleinen Kreis verbringen können“, heißt es zum Schluss, und: „Denken wir gerade jetzt daran, dass Ostern ein Fest der Hoffnung ist.“ (az)

