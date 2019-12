vor 7 Min.

Bürgerbühne im Theater Ulm: Diese Bande nimmt nur Frauen auf

Die Bürgerbühne Schauspiel macht aus „Die Räuber“ ein Stück über einen Geschlechteraufstand. Doch „Räuber|nnen“ hat mit Problemen zu kämpfen.

Von Dagmar Hub

Von der Bühne hängen farbige Stoffbahnen in verschiedenen Schattierungen der Farbe Lila – von einem fast ins Rosa gehenden Farbton bis zum Violett, kombiniert mit Grau. Das Statement der von Maike Häber eingerichteten Bühne der Bürgerbühne Schauspiel 20-99 für das Stück „Räuber|nnen“ im Podium des Theaters Ulm ist unmissverständlich: Lila ist die Farbe der Emanzipation und der Frauenbewegung. Zwischen dem als männlich empfundenen Blau und dem als weiblich interpretierten Rot stehend symbolisiert Lila auch andere Geschlechtsidentitäten. Themen, mit denen sich acht Frauen und ein Mann im Rahmen der Bürgerbühne – ausgehend von Schillers erstem Drama „Die Räuber“ – beschäftigen wollten.

Seit einiger Zeit lief das Projekt - doch dann stieg der Mann aus, vier Wochen vor der Premiere, verkündet eine Stimme aus dem Off. Es sei auch faszinierend, was der Stoff mit den Akteuren machte, sagt die Stimme während des Stückes. Es dürfte sich in letzter Zeit noch entscheidend verändert haben, sollte der Mann doch auch am kämpferischen Akt beteiligt sein, die Machtverhältnisse umzukehren.

In „Räuber|nnen“ sollen die letzten Tage des Patriarchats gekommen sein

Die acht Frauen (Ulrike Domay-Weil, Nina Fetsch, Josephine Giesbert, Claudia Kaiser, Judith Kreuzer, Clara Majewski, Victoria Mitschang und Jennifer Wassermann) bilden eine Bande, schwören der Emotionalität und Liebe ab und verkünden, dass sie große Rechte haben, über die Natur ungehalten zu sein, und diese Rechte geltend machen zu wollen. Die letzten Tage des Patriarchats sollen gekommen sein.

In der Inszenierung von Nicola Schubert und Stefan Herfurth verbünden sich die Frauen, um die Kontrolle zu ergreifen. Schillers Lesestück aus der Zeit des Sturm und Drang, in dem es um den Konflikt zwischen Freiheit und Gesetz geht und zwischen Verstand und Gefühl geht, ist dafür ziemlich geeignet, und – was überrascht – Schillers heute poetisch-pathetisch klingende Sprache bleibt weitgehend erhalten.

Das Stück im Podium des Theaters Ulm dauert nur 45 Minuten

Die Parabel eines Geschlechteraufstands zeigt aber auch: Gefühle – seien sie solche der Zuneigung oder Emotionen wie Rivalität und Eifersucht – stehen der Moral des Freiheitskampfes entgegen. Als sich eine der Frauen verliebt (in Jochen Schreiber als relativ stummer Mann), reagieren die anderen Frauen mit Abwehr, die letztlich einer Eifersucht entspringt.

Dem nur 45 Minuten langen Stück fehlt gefühlt ein mittlerer Teil. Doch es hat auch eine interessante Kernaussage: Eine Bande zu gründen und zu fordern allein genügt nicht. Und: Frauen an der Macht verhalten sich nicht anders als Männer an der Macht. Der Hunger nach Macht steht einem gleichberechtigten Miteinander auf Augenhöhe entgegen. Geschlechtsunabhängig.

Weitere Vorstellungen am Dienstag, 17. Dezember, am Donnerstag, 19. Dezember, und am Samstag, 11. Januar.

Lesen Sie auch: