Bürgerbus Elchingen: Nimmt der "Elchbus" wieder Fahrt auf?

Hält hier in Zukunft der "Elchbus"?

Plus Seit Langem fordert die Dorfgemeinschaft Oberelchingen (DGO) einen Bürgerbus mit ehrenamtlichen Fahrern. Jetzt tut sich eine Chance für das Projekt auf.

Von Andreas Brücken

Wie die Fraktion der Dorfgemeinschaft Oberelchingen (DGO) in Erfahrung gebracht haben will, hat das Busunternehmen RAB die Konzession für die Buslinie zum vergangenen Jahreswechsel zurückgegeben. Die DGO stellte deshalb im Hauptausschuss des Gemeinderats den Antrag, einen Arbeitskreis einzuberufen, der die Interessen der Elchinger Bürger im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) sichern soll.

Politiker fordern Verbesserungen im Nahverkehr für Elchingen

Unter diesen Voraussetzungen würde sich die einmalige Chance ergeben, die von der DGO seit Langem geforderten Verbesserungen im Nahverkehr durchzusetzen, ist in dem Antrag zu lesen. Seit Jahren machen sich die Mitglieder der DGO für den "Elchbus" stark. Mit dem Bürgerbuskonzept sollen Fahrgäste von ehrenamtlichen Fahrern befördert werden. Zudem soll die Linienführung in Ober- und Unterelchingen verändert werden und die Anbindung an die Straßenbahn im naheliegenden Böfingen angestrebt werden.

Im von Richard Rösch, Philipp Schneider und Armin Willbold unterschriebenen Antrag fordert die DGO die Verwaltung auf, umgehend Gespräche mit den zuständigen Behörden zu führen und die zuständigen Mitglieder des Arbeitskreises Bildung und Soziales regelmäßig zu informieren und in die Beratungen hinzuzuziehen.

