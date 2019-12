23.12.2019

Bürgerliste und Linke nominieren ihre Kandidaten

Karl-Martin Wöhner steht auf Platz eins der Stadtratsliste in Neu-Ulm

Jetzt ist es offiziell: Karl-Martin Wöhner tritt für die Bürgerliste und die Partei Die Linke als Kandidat bei der Wahl des Neu-Ulmer Oberbürgermeisters 2020 an. Mitglieder beider Gruppierungen nominierten ihn einstimmig. Seine Kandidatur hatte Wöhner bereits im November bekannt gegeben. Der langjährige Neu-Ulmer Stadtrat sieht sich als Kandidat der Mitte sowie des ökologischen und sozialdemokratischen Flügels. Sein Wahlprogramm will Wöhner Anfang Januar den Bürgern vorstellen. Insgesamt gibt es bislang sechs Bewerber um den Chefposten im Neu-Ulmer Rathaus.

Bürgerliste und Linke haben außerdem ihre Stadtratsliste für die Wahl im März festgelegt. Als Kandidaten treten in Neu-Ulm an: Karl-Martin Wöhner, Dietmar Österle, Gerhard Rauch, Milos Ferber, Maria Wöhner-Hammerschmidt, Peter Wild, Tobias Knöpfle, Yakim Erin, Dagmar Saiger, Ramona Wolf, Nazim Oral, Turup Özaslan, Doris Krämer, Ulrich Klenk, Peter Kiss, Kathrin Knöpfle.

Ihren Schwerpunkt sehen die Stadtratskandidaten im sozialen und ökologischen Bereich. Es gehe um Erleichterung für Eltern, die ihre Kinder in Kitas oder im Kindergarten haben, um sozialen Wohnungsbau, um eine 365-Euro-Karte für den ÖPNV, um deutliche Verbesserungen für den Radverkehr, um Verhinderung von Landschaftsverbrauch, um Neu-Ulm so zu erhalten, wie es heute noch dasteht. Laut ihrer Pressemitteilung machen die Bürgerliste und Die Linke den Bürgern in Neu-Ulm das Angebot Rot-Rot-Grün.

Themen folgen